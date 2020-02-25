Рябошапка: дела о нападениях на активистов передадут в СБУ

Контекст нападений - один для всей Украины независимо от региона.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что уголовные дела о нападениях на общественных активистов будут переданы в Службу безопасности Украины.

Об этом он сказал на Форуме реформ "На пути в Вильнюс" во вторник.

"Мы пытаемся все эти дела, связанные с нападениями на активистов, передать в один орган досудебного расследования - это Служба безопасности Украины. Есть некоторые особенности, почему именно туда передаются эти дела. Мы понимаем, что контекст, почему эти нападения происходят, един для всей Украины независимо от региона. Поэтому лучше для нас, чтобы эта служба была единым органом досудебного расследования", - сказал генеральный прокурор.

Он добавил, что и процессуальное руководство тоже будет осуществлять одно подразделение Офиса генеральной прокуратуры.

Напомним, летом 2019 года Верховная Рада VIII созыва твердила выводы временной следственной комиссии по нападениям на активистов.

В 41-страничном документе говорится, что правоохранительные органы не нашли заказчиков убийства Екатерины Гандзюк и Виталия Олешко, поэтому контроль за досудебными расследованиями по этим уголовным производствам нужно продолжать.

Также депутаты признали нападения на активистов в Одессе имеют системный характер, местная власть привлекает к этой деятельности коммунальную силовую структуру "Муниципальная стража".

ВСК обратила внимание на необходимость существенной активизации усилий правоохранительных органов для расследования нападений на общественных активистов и передачи дел в судебные органы.

В декабре 2019 года Верховная Рада IX созыва создала новую временную следственную комиссию по расследованию нападений на Екатерину Гандзюк и других активистов в 2017-2018 годах. Ее возглавил депутат Игорь Васильев.