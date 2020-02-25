В "Слуге народа" объявили о начале консультаций с регионами по изменению Конституции в части децентрализации

Лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко объявил о начале консультаций с регионами по изменению Конституции в части децентрализации.

Об этом он сказал журналистам во вторник.

"Результаты обсуждений [в Киеве] будут сводиться в одну систему, и дальше будут с регионами обсуждаться эти изменения. Потом после каждого обсуждения будут делегаты, которые приедут в Киев и поделятся, что там проходило в регионах. Это первая часть, связанная с открытым обсуждением с людьми. Вторая часть - это параллельный процесс консультаций с фракциями, поиск консенсуса внутри парламента. Конечно, в этих процессах мы прислушиваемся к мнению наших друзей и партнеров", - сказал он.

Напомним, один из пунктов Минских соглашений предусматривает проведение в Украине конституционной реформы, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию, а также принятие постоянного законодательства об особом статусе "ДНР" и "ЛНР".

В 2015 году принятие изменений в Конституцию в части децентрализации привели к человеческим жертвами возле Верховной Рады, и процесс остановился после первого чтения.

В декабре 2019 года президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду поправки в Конституцию в части децентрализации власти (законопроект 2598). Законопроект был раскритикован как украинскими экспертами, так и западными партнерами, и уже в январе Зеленский его отозвал.

Для внесения изменений в Основной Закон необходимо два голосования 226 голосами на двух сессиях Верховной Рады Украины и решение 300 голосами - конституционным большинством - для окончательного принятия решения.