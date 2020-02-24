"Слуга народа" является лидером электоральных симпатий по опросу Центра Разумкова, на втором месте – ОПЗЖ

Больше всего голосов на президентских выборах набрал бы Владимир Зеленский, после него – Юрий Бойко.

Партия "Слуга народа" набрала бы самый большой процент поддержки избирателей (36%), если бы выборы в парламент прошли в ближайшее время. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова.

"За "Оппозиционную платформу – За жизнь" готовы отдать свой голос 15% респондентов, которые придут на избирательные участки и определились с выбором, за "Европейскую солидарность" – 13%, за ВО "Батьківщина" – 10%, за партию "Сила и честь" – 5%", – говорится в результатах опроса.

Отмечается, что в сравнении с январским опросом электоральная поддержка "Слуги народа" упала с 45% до 36%, и на статистически значимом уровне выросли намерения голосовать за ВО "Батьківщина" (с 8% до 10%), за партию "Оппозиционный блок" – с 0,9% до 2%.

Если бы в ближайшее время прошли выборы президента, больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский (40% среди тех, кто пошел бы на выборы и определился с кандидатом). 15% голосовали бы за Юрия Бойко, 13,5% – за Петра Порошенко, 10% – за Юлию Тимошенко.

Опрос проводился с 13 по 17 февраля, в нем приняли участие 2018 респондентов старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме Крыма и оккупированных частей Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, согласно с данными опроса Центра Разумкова, проведенного в конце января, партия "Слуга народа" набрала бы 45,4% голосов, 13,8% проголосовали бы за "Оппозиционную платформу — за жизнь", 12,3% — за "Европейскую солидарность".