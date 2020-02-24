Нові Санжари — це лише початок
Нові Санжари — це лише початок
Апелляционный суд подтвердил незаконность увольнения Насирова, но не восстановил его на должности (обновлено)
Апелляционный суд подтвердил незаконность увольнения Насирова, но не восстановил его на должности (обновлено)
На Евровидение от Украины поедет группа Go-A
На Евровидение от Украины поедет группа Go-A
К женщине, которая находится на обсервации в Новых Санжарах, вызывали "скорую"
К женщине, которая находится на обсервации в Новых Санжарах, вызывали "скорую"
Суд над визнанням ПЦУ: греки проти греків
Суд над визнанням ПЦУ: греки проти греків
Дело о смерти человека в доме экс-министра Кожары переквалифицировали на умышленное убийство
Дело о смерти человека в доме экс-министра Кожары переквалифицировали на умышленное убийство
"Сьогодні вже понесли до санаторію цукерки, фрукти. Ми ж тут не такі звірі, як про нас кажуть". Репортаж із Нових Санжар
"Сьогодні вже понесли до санаторію цукерки, фрукти. Ми ж тут не такі звірі, як про нас кажуть". Репортаж із Нових Санжар
В Китае у мужчины проявились симптомы коронавируса через 27 дней после контакта с больной
В Китае у мужчины проявились симптомы коронавируса через 27 дней после контакта с больной
Оглушительной сенсацией завершился бой супертяжеловесов между Уайлдером и Фьюри за пояс чемпиона WBC
Оглушительной сенсацией завершился бой супертяжеловесов между Уайлдером и Фьюри за пояс чемпиона WBC
ГлавнаяПолитика

"Слуга народа" является лидером электоральных симпатий по опросу Центра Разумкова, на втором месте – ОПЗЖ

Больше всего голосов на президентских выборах набрал бы Владимир Зеленский, после него – Юрий Бойко. 

"Слуга народа" является лидером электоральных симпатий по опросу Центра Разумкова, на втором месте – ОПЗЖ
Фото: EPA/UPG

Партия "Слуга народа" набрала бы самый большой процент поддержки избирателей (36%), если бы выборы в парламент прошли в ближайшее время. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова.

"За "Оппозиционную платформу – За жизнь" готовы отдать свой голос 15% респондентов, которые придут на избирательные участки и определились с выбором, за "Европейскую солидарность" – 13%, за ВО "Батьківщина" – 10%, за партию "Сила и честь" – 5%", – говорится в результатах опроса.

Отмечается, что в сравнении с январским опросом электоральная поддержка "Слуги народа" упала с 45% до 36%, и на статистически значимом уровне выросли намерения голосовать за ВО "Батьківщина" (с 8% до 10%), за партию "Оппозиционный блок" – с 0,9% до 2%. 

Если бы в ближайшее время прошли выборы президента, больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский (40% среди тех, кто пошел бы на выборы и определился с кандидатом). 15% голосовали бы за Юрия Бойко, 13,5% – за Петра Порошенко, 10% – за Юлию Тимошенко.

Опрос проводился с 13 по 17 февраля, в нем приняли участие 2018 респондентов старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме Крыма и оккупированных частей Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность не превышает 2,3% с вероятностью 0,95. 

Напомним, согласно с данными опроса Центра Разумкова, проведенного в конце января, партия "Слуга народа" набрала бы 45,4% голосов, 13,8% проголосовали бы за "Оппозиционную платформу — за жизнь", 12,3% — за "Европейскую солидарность". 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также