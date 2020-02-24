Зеленский наградил хореографа Чапкиса орденом Ярослава Мудрого

Сегодня, 24 февраля, Григорию Чапкису исполнилось 90 лет.

Президент Владимир Зеленский наградил известного украинского танцора и хореографа, народного артиста Украины Григория Чапкиса орденом князя Ярослава Мудрого 5-й степени.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

"За выдающийся личный вклад в развитие национальной культуры и хореографического искусства, значительные творческие достижения, высокое профессиональное мастерство постановляю: наградить орденом князя Ярослава Мудрого V степени Чапкиса Григория Николаевича - хореографа, профессора кафедры Института искусств Киевского университета имени Бориса Гринченко", - говорится в указе президента от 24 февраля.

24 февраля Григорию Чапкису исполняется 90 лет.