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Йованович собирается написать книгу о работе в Украине

Мемуары выдадут не раньше весны 2021 года.

Йованович собирается написать книгу о работе в Украине
Мари Йованович
Фото: Цензор

Бывший посол США в Украине Мари Йованович намерена написать книгу, в частности, о своей работе в Украине. Об этом сообщает Associated Press.

Издательство Houghton Mifflin Harcourt заключило договор на печать будущих мемуаров Йованович. В них дипломат расскажет о своей работе в Украине и о возвращении в США.

"Книга Йованович будет содержать размышления о проблемах, стоящих сегодня перед Америкой, и мысли о том, как мы можем поддержать нашу демократию", - сообщил издательство. 

В компании добавили, что книга пока не имеет названия.

Источники агентства сообщили, что экс-посол получит гонорар в размере суммы из "семи цифр", а сама книга выйдет не раньше весны 2021 года.

Напомним, Йованович, которая занимала должность посла США в Украине с 2016 года, была одной из ключевых свидетелей в рамках расследования об импичменте Дональда Трампа. В частности, она рассказывала, что адвокат президента США Рудольф Джулиани вместе со своими помощниками устроили против нее кампанию по очернению, которая закончилась снятием ее с должности.

В январе 2020 года за расследование возможной слежки за Йованович в Украине взялся Госдепартамент США. Ранее уголовное производство о возможной слежке за послом начала Национальная полиция Украины.

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