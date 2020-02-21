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Комитет по нацбезопасности создал рабочую группу по факту боя под Золотым 18 февраля

Члены парламентского комитета будут ежедневно получать информацию о событиях на фронте.

Комитет по нацбезопасности создал рабочую группу по факту боя под Золотым 18 февраля
Архивное фото
Фото: EPA/UPG

Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности и обороны создаст рабочую группу для расследования атаки боевиков на позиции Вооруженных сил Украины 18 февраля.

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа", член комитета по нацбезопасности Давид Арахамия. передает Интерфакс-Украина.

"Есть оперативные видео, которые имеют закрытый характер. Поэтому мы решили создать рабочую группу. Представители комитета, которые в нее войдут, имеют доступ к государственной тайне, смогут в рамках рабочей группы ознакомиться с деталями и получить информацию. Группа будет работать следующим образом: посылаем запрос в Генштаб, договариваемся о времени, анализируем материалы, после чего будет финальный доклад на комитете", - сказал Арахамия журналистам.

Ранее сообщалось, что члены парламентского комитета по нацбезопасности будут ежедневно получать информацию о событиях на фронте.

"Мы проголосовали за вопрос о том, что, я надеюсь, с понедельника нас, как комитет, будут ежедневно информировать о ходе событий на фронте. Объединенный штаб ООС будет персонально информировать каждого члена комитета о том, что происходит на фронте, чтобы мы имели самую полную и объемную информацию, чтобы потом не было слухов, которые используются в гибридной информационной войне", - заявила народный депутат и член комитета Ирина Верещук (фракция "Слуга народа") после заседания комитета 21 февраля.

Как сообщалось, в результате начавшегося утром 18 февраля боевого столкновения вследствие атаки боевиками позиций украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, хутор Вильный в Луганской области погиб боец 72-й бригады Максим Хитайлов, пятеро украинских военных получили ранения.

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