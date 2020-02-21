Арбитраж в Гааге подтвердил свою юрисдикцию в деле Украины против России по морскому праву (обновлено)

Арбитражный трибунал в Гааге подтвердил свою юрисдикцию рассматривать иск Украины против России о нарушении РФ Конвенции ООН по морскому праву.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Дело по морскому праву движется дальше! Арбитражный суд в Гааге подтвердил свою юрисдикцию рассматривать иск Украины в части Азовского моря и Керченского пролива, а также похищения наших природных ресурсов", - написал Пристайко в твиттере.

По его словам, в первую очередь это касается незаконного строительства Россией моста через Керченский пролив и незаконной остановки судов, следующих в украинские порты Мариуполя и Бердянска.

Обновление 22:32. В МИД Украины прокомментировали решение Гаагского трибунала по делу о морской агрессии РФ.

В украинском внешнеполитическом ведомстве отметили, что 21 февраля трибунал отклонил позицию России об отсутствии ее юрисдикции в деле Украины и установил, что он рассмотрит важные аспекты требований Украины, в том числе связанные с нарушениями Россией Конвенции ООН по морскому праву (UNCLOS) в Керченском проливе и Азовском море.

"Трибунал согласился с Украиной, что требование России о статусе внутренних вод не является надлежащим поводом для оспаривания юрисдикции, этот вопрос следует решать на стадии рассмотрения дела по существу. Решение означает необходимость осуществления юридической экспертизы незаконного строительства Россией Керченского моста и остановок судов в Азовском море, которые наносят ущерб международному судоходству", - говорится в сообщении.

В МИД также отметили, что после соответствующего решения Украина будет осуществлять подготовку для надлежащего представления дела по существу перед Арбитражным трибуналом. Слушания по существу пройдут после изучения трибуналом письменных представлений сторон.

"Сегодняшняя победа - это еще один успех для Украины в привлечении России к ответственности за ее нарушение международного права", - подчеркнули в МИД.

Указывается, что решение Арбитражного трибунала обнародуют после того, как Украина и РФ выскажут свои возможные возражения относительно наличия в тексте решения конфиденциальной информации, но не позднее, чем через 21 день после его принятия.

Напомним, 14 сентября 2016 года Украина подала отдельный иск против РФ за нарушение страной-оккупантом Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. В мае 2017 прошло первое заседание трибунала, где был создан арбитраж, 19 февраля 2018 года Украина подала свои доказательства.

В МИД Украины заявляли, что намерены добиваться определения статуса Керченского пролива как международного.

В мае 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву предписал РФ освободить украинских моряков и суда, задержанные в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года. Однако Россия заявила, что трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения керченского инцидента, и потому не участвовала в рассмотрении дела и не выражала готовность выполнять распоряжения суда.

В июне Гаагский суд завершил слушания по иску Украины о нарушении Россией морского права. Арбитражный трибунал начал обсуждение дела по существу.