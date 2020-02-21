НАТО и ЕС не должны изолироваться, открытость делает их сильнее, - Яценюк

"НАТО не может изолироваться. Оно должно расширяться. Тогда Альянс становится сильнее. Европа также не имеет права себя изолировать, напротив, - должна расширяться и увеличивать свой положительное экономическое и политическое влияние", - об этом заявил экс-премьер-министр, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк, открывая восьмой Киевский Форум безопасности для молодежи 21 февраля.

Изоляционизм он назвал одним из "вирусов" в мире: "Изоляционизм - путь к тому, как найти виновных в нерешении своих проблем. "Это не мы виноваты - это виноваты за рубежом, это не наша область должна, а соседняя".

В частности, подчеркнул лидер "Народного фронта", изоляционизм стал на пути преодоления глобального потепления: "Вместо того, чтобы все страны мира сконцентрировали усилия, некоторые страны выходят из Парижского климатического соглашения. Но нерешенность этой проблемы всем миром означает проблемы для всего мира ".

Кроме того, угрожающим Арсений Яценюк назвал изоляционизм в вопросе экономики, "который перешел в категорию экономического протекционизма", а также в вопросах глобальной безопасности: "НАТО - наиболее сильная система безопасности, несмотря на все проблемы. НАТО не может изолироваться. Оно должно расширяться. Тогда оно становится сильнее. Европа также должна открыть двери, и она не имеет права себя изолировать. Она, наоборот, должна расширяться и увеличивать свой положительное ценностное экономическое и политическое влияние".

Еще один "вирус", по словам "Арсения Яценюка, - неравенство, которое заключается прежде всего в отсутствии верховенства права. Для преодоления этого "вируса" необходимо обеспечить равную защиту граждан со стороны государства, "честные суды, которые способны защитить каждого от неровности и несправедливости".

"Если нет верховенства права, есть коррупция. Чем сильнее верховенство права, тем меньше коррупция, потому что есть ответственность", - подчеркнул он.

Еще один элемент неравенства - отсутствие равных возможностей для всех: "Когда 1% населения мира владеет 50% всех богатств мира, это несправедливо".

"Вирусом" лидер "Народного фронта" назвал и потребительство: "Появляются инстинкты вместо ценностей. Происходит подмена - вместо ценностей становится то, что ценно: товары, услуги, деньги. Они нужны в жизни, только они являются следствием, а не причиной ".

Опасным Арсений Яценюк назвал также "вирус" разочарования - в себе, своей стране.

В то же время "вирусом номер один" в мире лидер «Народного фронта» назвал страх: "Страх поражает всех. Страх парализует волю, уничтожает нас изнутри. И страх очень быстро распространяется. Живет и питается он только за счет одного - нашего безволия и мифов. Те очень легко и быстро "продаются". И мы легко ими заражаемся".

Ключевым в борьбе со всеми "вирусами", подчеркнул Арсений Яценюк, является преодоление страха. Лидер "Народного фронта" обратился к участникам Форума для молодежи: "Не бойтесь поражений, не бойтесь ошибок и препятствий. Не бойтесь ничего, верьте в себя, и тогда все "вирусы", которые сегодняшний мир производит, будут уничтожены вашим иммунитетом, нашим украинским национальным иммунитетом".