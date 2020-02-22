Милованов считает работу правительства суперуспешной и суперэффективной

"Все делается так, как нужно".

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов считает деятельность правительства Алексея Гончарука суперуспешной и суперэффективной. Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, передает УНИАН.

"Я считаю, что ее нужно назвать суперуспешной, суперэффективной. Например, в моем конкретном министерстве я вам скажу определенные вещи, которые мы делаем. Можно говорить о рынке земли, можно говорить о рынке труда, о приватизации, о концессии. Это все достаточно контраверсионные в медийном поле вопросы, но на самом деле ничего там нет неправильного, наоборот, все делается так, как нужно", - сказал Милованов.

Министр также прокомментировал результаты опросов, по которым 70% украинцев не доверяют правительству.

"Я думаю, время покажет, и мы должны коммуницировать не словами, а действиями, результат наших действий занимает определенное время. Но главное, мы хотим, чтобы у людей была лучше жизнь, и для этого много делаем", - отметил Милованов.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук во время отчета перед депутатами Верховной Рады заявил, что экономика в Украине растет быстрее, чем в Европе и отметил улучшение макроэкономической ситуации.

Напомним, что в четвертом квартале 2019 года экономика Украины выросла всего на 1,5%, что стало самым низким квартальным ростом с начала 2016 года.

Окончательных данных за год еще нет. Но по оценкам НБУ и Минэкономики, ВВП вырос на 3,3%. Примерно такой же рост был зафиксирован и в 2018 году.

Экономика Евросоюза растет медленнее, но многие европейские страны (в том числе соседи Украины) по отдельности демонстрируют гораздо большие темпы, чем Украина. Например, экономика Польши в 2018 году выросла на 5,1%, в 2019 году - на 4,0%.