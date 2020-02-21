Вагон поезда "Киев-Москва" отцепили в Брянске из-за ложного подозрения на коронавирус у пассажирки (обновлено)

В нем ехали 13 украинцев, 6 россиян, узбек, канадец и китаянка.

Пассажирку поезда "Киев-Москва" сняли с маршрута в Брянске и направили в инфекционную больницу из-за подозрения на коронавирус. Всех остальных пассажиров вагона отправили на карантин в местную больницу, пишет российский "Интерфакс".

Подозрения возникли относительно китаянки, у которой обнаружили температуру около 38 градусов. 20 остальных пассажиров, ехавших с ней в вагоне, пока будут в Брянской городской больнице, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Брянской области Людмила Трапезникова.

В то же время премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что это заявление российских властей может быть фейком.

"Я предсказываю, что провокации продолжатся. У нас уже сегодня есть информация, что якобы гражданка Китая, которая пять дней назад прибыла в Украину самолетом, побыла четыре дня в Киеве и выехала поездом в Москву, на границе с Россией была остановлена и там якобы выявили какие-то вирусы и они что-то исследуют и так далее", - сказал он во время выступления в Верховной Раде.

По мнению премьера, это попытка "раскачать информационное поле", чтобы посеять в Украине панику, уныние и раздор.

Обновление 11:25. В Министерстве инфраструктуры Украины подтвердили, что пассажирка с симптомами ОРВИ была снят с поезда во время пограничного контроля на железнодорожной станции Суземка в России. Вагон поезда отцепили на станции Брянск.

"Основной состав прибыл в конечный пункт назначения – Москву. "Укрзализныця" в координации с Центром общественного здоровья, Министерством инфраструктуры и Госпогранслужбой обратилась за официальной информацией к российской стороне", – говорится на странице министерства в Facebook.

Обновление 15:45. Пресс-служба Госпогранслужба подтвердила, что в одном из вагонов поезда ехала гражданка Китая. Во время прохождения украинской границы ее предупредили, что в России введен запрет на въезд китайцев. Женщина предостережения проигнорировала и решила ехать дальше.

Военнослужащие интересовались состоянием ее здоровья и получили ответ, что жалоб нет. Внешне больной женщина не выглядела.

Иностранка на днях прибыла в Украину из Минска самолетом и во время прохождения контроля на границе ее состояние здоровья беспокойства не вызвало.

Сейчас она находится в России и размещена в одном из местных медучреждений.

Во время пограничного оформления в вагоне были еще 20 человек, в том числе 13 граждан Украины (двое - проводники), шесть россиян, один гражданин Узбекистана и один гражданин Канады.

Место их карантина устанавливается.

Пресс-служба Центра гражданского здоровья в свою очередь сообщила, что у снятой с поезда гражданки не подтвердилось заболевание COVID-19.

"У гражданки КНР с поезда "Киев-Москва" по результатам лабораторного исследования COVID-19 не подтвержден. Об этом сообщили Центру общественного здоровья Украины международными каналами ММСП Российской Федерации", - сказано в заявлении.

Напомним, в Китае суточный показатель заболевших коронавирусом COVID-19 вырос более чем в два раза в сравнении с предыдущим днем и составил 889 новых случаев. Количество погибших увеличилось на 118 и составило 2236. Преимущественно летальные случаи зафиксированы в провинции Хубэй.