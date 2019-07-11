Рада утвердила выводы временной следственной комиссии по нападениям на активистов

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Верховная Рада 11 июля 227 голосами "за" утвердила выводы временной следственной комиссии, которая рассматривала состояние дел о нападении на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

В 41-страничном документе говорится, что правоохранительные органы не нашли заказчиков убийства Екатерины Гандзюк и Виталия Олешко, поэтому контроль за досудебными расследованиями по этим уголовным производствам нужно продолжать.

Также депутаты признали нападения на активистов в Одессе имеют системный характер, местная власть привлекает к этой деятельности коммунальную силовую структуру "Муниципальная стража". "Поэтому мы хотим обратиться в правоохранительные органы, чтобы они уделили внимание именно тому, что происходит в Одессе", - заявил на заседании парламента глава ВСК Борислав Береза.

Комиссия констатировала ненадлежащее состояние расследование уголовного производства о нападении на руководителя общественной организации Валентину Макарову в июле 2017 года и заявила о нарушении сроков досудебного расследования в целом ряде других уголовных производств о нападении на общественных активистов, таких как Стерненко, Устименко, Кузаконь, Турский, Федоренко.

Члены комиссии узнали, что по многих уголовных производствах были инициированы служебные расследования в связи с бездеятельностью правоохранительных органов, а другие досудебные расследования закончились ничем.

ВСК обратила внимание на необходимость существенной активизации усилий правоохранительных органов для расследования нападений на общественных активистов и передачи дел в судебные органы.

Председателю Верховной Рады поручается направить отчет ВСК в Кабмин, Генпрокуратуру, СБУ, Нацполицию, МВД с целью проверки изложенной информации и принятия необходимых мер.

Напомним, 31 июля 2018 года в центре Херсона Екатерину Гандзюк облили кислотой. 4 ноября она скончалась в больнице.

После смерти Гандзюк в Верховной Раде создали временную следственную комиссию для расследования нападений на общественных деятелей. ВСК возглавил внефракционный народный депутат Борислав Береза.