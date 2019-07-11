​Рада поддержала создание реестра педофилов и их химическую кастрацию

Также запрещается условно-досрочное освобождение для педофилов и увеличивается тюремный срок за изнасилования ребенка до 20 лет.

Верховная Рада ввела принудительную химическую кастрацию для педофилов в возрасте от 18 лет до 65 лет и создала их открытый публичный реестр.

За законопроект №6449 за основу и в целом проголосовали 247 депутатов при минимально необходимых 226, передают "Українські Новини".

Наказание в виде принудительной химической кастрации заключается в введении осужденному антиандрогенных препаратов, состоящих из химических веществ, цель которых заключается в уменьшении либидо и сексуальной активности. Согласно законопроекту, принудительная химическая кастрация не будет применяться к лицам, совершившим преступления в возрасте до 18 лет, и к лицам в возрасте более 65 лет.

Также предлагается увеличить срок наказания за изнасилование несовершеннолетнего лишением свободы на срок от 7 до 15 лет. При этом изнасилование, повлекшее особо тяжкие последствия, а также изнасилование малолетнего наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с принудительной химической кастрацией.

Рада также намерена ввести реестр педофилов с доступом для правоохранителей и сотрудников учебных учреждений, а также их добровольную химическую кастрацию. За принятие законопроекта №6607 за основу проголосовали 228 депутатов при минимально необходимых 226.

Законопроект предлагает внедрить Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетних, и усиление ответственности за преступления, совершенные против половой свободы и половой неприкосновенности.

Доступ к реестру получат правоохранители.

Право на получение информации о факте пребывания конкретного лица в реестре имеют также руководители дошкольных учебных заведений, средних учебных заведений, внешкольных учебных заведений, учреждений здравоохранения или другого учреждения, обязанного осуществлять надзор за малолетними лицами или оказывать им услуги медицинского, учебного и социального характера.

Предусматривается химическая кастрация педофилов, которая может быть применена только на основании добровольного обращения осужденного за такие преступления по решению суда и при наличии соответствующего заключения судебно-психиатрической и судебно-медицинской экспертиз.

Химическая кастрация предусматривает замену неотбытой части наказания и может быть применена только после 10 лет отбывания наказания.

Также запрещается условно-досрочное освобождение для педофилов и увеличивается тюремный срок за изнасилования ребенка до 20 лет. Повторное изнасилование наказывается пожизненным заключением.

Кроме того, насильное удовлетворение страсти неестественным путем против детей или совершенное повторное или группой лиц такое преступление будет наказываться сроком от 7 до 12 лет, в случае нанесения особо тяжелых последствий - 10-15 лет.

Напомним, в июне электронная петиция о скорейшем рассмотрении законопроекта №6607 о реестре педофилов, набрала 25 тыс. голосов, необходимых для ее передачи на рассмотрение. Химическая кастрация применяется в США, Великобритании, Германии, Польше, Чехии, Южной Корее, Аргентине, России, Казахстане.

В декабре прошлого года парламент принял закон о создании реестра тех, кого поймали на домашнем насилии.