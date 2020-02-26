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Сурков сомневается в возвращении Украине оккупированных районов Донбасса

Бывший помощник Путина подтвердил, что ушел из-за смены обстановки вокруг Украины.

Сурков сомневается в возвращении Украине оккупированных районов Донбасса
Фото: EPA/UPG

Бывший помощник президента России Владислав Сурков дал первое интервью после своей отставки.

В разговоре, который опубликовал сайт "Актуальные комментарии", он заявил, что ушел в отставку из-за смены обстановки вокруг Украины. "Контекст изменился, скажем так", - сказал он.

В ходе интервью Сурков заявил, что Украины не существует, а "на украинском направлении" нужно использовать только силу. "Принуждение силой к братским отношениям - единственный метод, исторически доказавший эффективность на украинском направлении. Не думаю, что будет изобретен какой-то другой", - сказал он.

Он также выразил сомнение, что Украина вернет контроль над оккупированными Россией районами Донецкой и Луганской областей. "Донбасс не заслуживает такого унижения. Украина не заслуживает такой чести", - сказал Сурков.

В ответ на вопрос, какое впечатление на него произвел президент Украины Владимир Зеленский, Сурков ответил: "Не лох. Во всяком случае, в Париже все приняли его за президента...У него легкость необыкновенная в мыслях".

Напомним, что Сурков работал помощником Путина с сентября 2013 года, отвечал за украинское направление и сотруднич

В 2018 году он был переназначен на эту должность. В мае 2019 в росСМИ появилась информация о возможной отставке Суркова. Среди причин называли, в частности, провал его стратегии на украинском направлении.

Сурков включен в санкционные списки Европейского Союза, США, Канады, Австралии и Швейцарии. Американская сторона считает помощника президента России одним из главных высокопоставленных чиновников российской администрации, ответственных за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины.

По официальной информации, отвечать за украинское направление теперь будет замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.

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