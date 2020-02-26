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"Новый канал" обжаловал в суде запрет на въезд в Украину российской ведущей Варнаве

Запрет связан с незаконной поездкой в Крым и действует еще два года.

"Новый канал" обжаловал в суде запрет на въезд в Украину российской ведущей Варнаве
Фото: novy.tv

"Новый канал" обжаловал в суде запрет на въезд в Украину российской телеведущей, участнице Comedy Woman Екатерине Варнаве.

Об этом сообщила пресс-служба Окружного административного суда Киева.

Истец просит отменить приказ Министерства культуры о внесении Варнавы в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, а также обращение Службы безопасности Украины, на основании которого это произошло.

Дело будет рассматриваться по правилам общего искового производства. Подготовительное заседание назначили на 24 марта.

Напомним, что до 2017 года Варнава вела на "Новом канале" программу "Кто сверху" вместе с Сергеем Притулой. Пятилетний запрет на въезд был связан с тем, что в составе Comedy Woman она гастролировала в Крыму.

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