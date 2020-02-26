После увольнения куратора "Л/ДНР" Суркова политика РФ в отношении Украины не изменилась, - Пристайко

Люди, которые постоянно участвовали в Минских переговорах и приезжали с Сурковым, продолжают приезжать.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что после увольнения помощника президента РФ Владислава Суркова, который был куратором террористических образований "Л/ДНР" от Кремля, политика России в отношении Украины пока не изменилась.

Об этом министр заявил в комментарии hromadske.

«Я не наблюдаю изменения команды до сих пор. Действительно Сурков ушел, но даже те люди, которые постоянно участвовали в Минских переговорах и приезжали с Сурковым, продолжают приезжать. Возможно, нужно время, чтобы понять, как изменится политика с приходом… Козака на эту позицию», - отметил Пристайко.

Напомним, бывший помощник президента РФ Владислав Сурков дал первое интервью после своей отставки. В ходе интервью Сурков заявил, что Украины не существует, а "на украинском направлении" нужно использовать только силу.

В свою очередь, министр внутренних дел Арсен Аваков, прокомментировав это интервью, отметил, что "Сурков - со своими перлами об Украине - выглядит, как закомплексованный "стратег", мнящий о себе больше, чем стоит - как та шавка, пытающаяся гавкать на слона, чувствуя в этом свое величие".