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Богдан отдал на благотворительность зарплату за шесть месяцев в Офисе президента

Общая сумма составила больше 200 тысяч гривен.

Богдан отдал на благотворительность зарплату за шесть месяцев в Офисе президента
Фото: president.gov.ua

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан сообщил, что за время пребывания на должности не взял ни одной копейки зарплаты, а все деньги отдал на благотворительность в фонды "Таблеточки" и "Благомай". Общая сумма составила больше 200 тысяч гривен.

Об этом говорится в его фейсбуке.

"Для различных критиков моего финансового состояния. За время работы ни одной взятки не взял и выгоды не искал. Честно работал за счет денег, заработанных на адвокатской ниве. Зарплату свою не взял ни копейки, а все начисленные деньги перечислил на благотворительность", - написал Богдан.

Фото: facebook.com / Андрей Богдан
Фото: facebook.com

Он также прокомментировал свою отставку, поблагодарив команду президента Владимира Зеленского.

"Мы пришли в политику в тяжелые времена. Сначала в нашу победу не верили. Затем с нами боролись, а дальше мы победили. Победили, чтобы качественно изменить страну. Мы перезагрузили парламент, хотя критики говорили, что это невозможно. Мы привели в политику новых людей. Приняли стратегические законопроекты, которые десятилетиями намеренно тормозились нашими «папередниками». Перезагрузили ЦИК и дали старт реформе органов прокуратуры. Мы провели перезапуск практически всей политической системы. Мы сделали это благодаря доверию украинского народа, решимости президента Зеленского и бескомпромиссности его команды. Я искренне благодарен всем, кто был рядом. С другой командой мы не смогли бы это сделать", - заявил Богдан.

Напомним, что 11 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Богдана с должности главы Офиса президента Украины. Новым главой стал Андрей Ермак, который ранее был помощником Зеленского.

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