РФ заявила, что встреча в "нормандском формате" состоится после закона об особом статусе Донбасса

Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что новый саммит в "нормандском формате" может состояться после выполнения решений предыдущего саммита, а именно закрепления в законодательстве Украины "особого статуса Донбасса". Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"Я не слышал о том, что через месяц планируют встречу министров "нормандского формата". Наши коллеги говорят, что нужно уже в апреле назначить очередной саммит "нормандского формата", мы довели до них нашу очень четкую позицию: мы будем разговаривать о сроках следующего саммита только когда, во-первых, будет выполнено все то, о чем говорили в Париже, включая нормализацию на земле и разминирование, и политические вопросы, связанные с "формулой Штайнмайера", и закреплением аспектов особого статуса (Донбасса) на постоянной основе в законодательстве Украины", - сказал Лавров на пресс-конференции.

Вторым требованием политик назвал подготовку и подписание проекта итогового документа. "Чтобы не было опять уже в ходе саммита (попыток) разрушать достигнутые договоренности".

Лавров напомнил, что перед саммитом в Париже была договоренность о разведении сил и средств на всей линии соприкосновения, однако на самой встрече президент Украины Владимир Зеленский эту договоренность "переиграл".

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявлял, что главы МИД четырех стран планируют встречу для подготовки встречи в "нормандском формате". По его словам, такая встреча может состояться "где-то через месяц".

Напомним, 17 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что еще нет ясности в каком месяце может пройти встреча. Он говорил, что этот вопрос еще обсуждается.