В США осудили незаконные действия РФ в Крыму (Заявление)

27 февраля, в шестую годовщину аннексии украинского Крыма Россией, США снова заявили, что Крым - это Украина. В соответствующем заявлении Госсекретаря Майка Помпео сказано, что США осуждают незаконные действия РФ в Крыму и ее постоянные агрессивные действия против Украины.

«Как это указано в нашей Крымской декларации от июля 2018 года, США не признают и никогда не признают претензии России на суверенитет над этим полуостровом. Мы призываем Россию прекратить оккупацию Крыма.Оккупация Крыма Россией и усиление милитаризации полуострова является угрозой для нашей общей безопасности», - отмечается в заявлении.

По словам Помпео, российская оккупационная власть продолжает осуществлять наступление на права человека и основные свободы, жестоко умалчивая критику в гражданском обществе и медиа, а также ограничивая религиозную свободу.

Также США поддержала крымскотатарскую общину: «Россия лишила свободы более 80 человек из Крыма, в том числе представителей крымскотатарской общины, некоторых даже пытали, за мирное противостояние оккупации. В домах и мечетях членов крымскотатарской общины до сих пор проводят безосновательные обыски, органы оккупационной власти ведут за ними наблюдение и запугивают их, ограничивают их культурные мероприятия и криминализуют их представительный орган – Меджлис».

Отмечается, что РФ принудительно призвала к своим вооруженных силам почти 20 тыс. крымчан, нарушая международное законодательство. Оккупационные власти жестко ограничивают свободу вероисповедания, ложно обвиняя верующих в терроризме, а также РФ захватила собор Православной церкви Украины в Симферополе.

США призвали Россию освободить всех украинцев, которых она неправомерно лишила свободы, чтобы отомстить за мирное инакомыслие, а также - прекратить нарушение основных свобод в Крыму.

«И через шесть лет Россия продолжает руководствоваться ложью и дезинформацией в своей неудачной попытке узаконить то, что вне закона. Ее усилия обречены на провал. Мир никогда не забудет беспричинное вторжения России в Украину», - говорится в заявлении.

США осудили незаконные действия РФ в Крыму и ее постоянные агрессивные действия против Украины, в том числе на Донбассе. Отмечается, что Америка и дальше будет поддерживать санкции против России, пока она не вернет контроль над Крымом Украине и полностью не выполнит свои обязательства в рамках Минских соглашений.

Напомним, 26 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ об учреждении Дня сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Он отметил, что возвращение полуострова является не только целью и мечтой Украины, но и залогом безопасности на планете. "Это восстановление веры в международное право, веры в справедливость", - сказал президент.