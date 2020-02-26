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Украина в ТКГ: попытка прорыва в Луганской области свидетельствует о желании срыва договоренностей "нормандской четверки"

Украинская сторона призвала Россию обеспечить режим прекращения огня. 

Украина в ТКГ: попытка прорыва в Луганской области свидетельствует о желании срыва договоренностей "нормандской четверки"
Фото: president.gov.ua

Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске заявила о том, что попытка прорыва, которая произошла со стороны российских наемников 18 февраля в Луганской области, свидетельствует о желании сорвать выполнение достигнутых в рамках переговоров в "нормандском формате" договоренностей. 

Также украинская сторона призвала Россию обеспечить режим прекращения огня, открыть новые КПВВ на линии соприкосновения, освободить удерживаемых лиц и предоставить допуск представителям Международного комитета Красного креста. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Особенно вопиющим нарушением 18 февраля 2020 года стала попытка незаконных вооруженных формирований ОРЛО устроить провокацию, способную поставить под вопрос сам процесс мирного урегулирования на Донбассе", – подчеркнула она. 

Олифер отметила, что нарушения режима прекращения огня не только тормозят, а и отбрасывают назад процесс мирного урегулирования. 

"Без выполнения Минских договоренностей существенного прогресса в ситуации на Донбассе быть не может. Никакие политические сдвиги невозможны без полного прекращения огня, выведения вооруженных формирований и военной техники, решения вопроса об установлении контроля над украинско-российской границей", – подчеркнул Кучма.

В гуманитарной подгруппе идет работа по уточнению списков удерживаемых лиц, обсуждается принятии решений относительно дополнительных санитарно-эпидемиологических мероприятий в связи с коронавирусом. 

Напомним, 18 февраля воруженные формирования РФ обстреляли позиции защитников неподалеку населенных пунктов Новотошковское, Крымское, Орехово, Попасная и Хутор Вильный. Они выпустили более 200 снарядов и сделали 56 выстрелов из танков.  Был убит один украинский военный, трое ранены, двое получили боевые поражения. 

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