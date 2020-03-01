Определился победитель конкурса на пост директора Национального музея истории

Им стал археолог и доктор исторических наук Федор Андрощук.

Конкурсная комиссия определила победителя в конкурсе на пост директора Национального музея истории Украины.

Как сообщается на фейсбук-странице ICOM-Украина, им стал Федор Андрощук.

Андрощуку 50 лет, он специалист по истории викингов, защитил докторскую диссертацию "Мечи викингов" в 2014 году в Институте археологии НАН Украины.

В своем мотивационном письме Андрощук написал, что в случае назначения использует в музее скандинавский музейный опыт. Документы, поданные им на конкурс, можно посмотреть на сайте Минкульта.

Всего на пост директора Национального музея истории Украины претендовало девять человек, в том числе Татьяна Сосновская, текущая руководительница музея. Она не получила на одного голоса "за" от членов конкурсной комиссии.

Три голоса от комиссии получил Богдан Патриляк, действующий замдиректора музея.

Елена Оногда и Светлана Бедарева выбыли из конкурса после первого заседания комиссии из-за недостаточного опыта на руководящих должностях.