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ГлавнаяКультура

Прохасько и "ДахаБраха" стали лауреатами Шевченковской премии

Комитет премии определил победителей 2020 года.

Комитет Шевченковской премии определил лауреатов 2020 года.

Об этом пишет "Суспільне".

В номинации "Литература" победителями стали Марианна Кияновская с книгой поэзий "Бабин Яр. Голосами" и Тарас Прохасько со сборником эссе "Так, але..."

Фото: vgolos.com.ua

Фото: Марічка Паплаускайте

В номинации "Публицистика, журналистика" победила военная корреспондентка Евгения Подобная с книгой "Дівчата зрізають коси" о женщинах-участницах российско-украинской войны в 2014-2018 годах.

В номинации "Музыкальное искусство" победил группа "ДахаБраха" (Марко Галаневич, Нина Гаренецкая, Елена Цибульская, Ирина Коваленко) с альбомом "Шлях".

Фото: Сергей Нужненко

За "Визуальное искусство" отметили Александра Гляделова с проектом "Карусель".

В номинации "Театральное искусство" победила опера-реквием "Иов", созданная в 2015 году Владом Троицким, Романом Григоривым и Ильей Разумейком.

Исполнение оперы на Гогольфесте
Фото: Facebook / Гогольфест / repor.to
Исполнение оперы на Гогольфесте

Победителя в номинации "Киноискусство" в этом году не будет, так как номинанты - фильм "Какофонія Донбасу" Игоря Минаева и документальный фильм "Будинок "Слово" Тараса Томенко - не соответствуют по масштабу сути премии.

Размер Шевченковской премии в 2020 году составил 192 тысячи гривен. Присуждает ее президент Украины на основании рекомендаций Комитета премии. Недавно президент обновил состав комитета, куда теперь входят 18 деятелей культуры и искусства. Главой комитета стал журналист и писатель Юрий Макаров.

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