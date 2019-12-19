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Журналист Юрий Макаров стал главой комитета Шевченковской премии

Также в комитет вошла ведущая "1+1" Алла Мазур. 

Журналист Юрий Макаров стал главой комитета Шевченковской премии
Юрий Макаров
Фото: mediananny.com

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении писателя и дипломата Юрия Щербака с должности главы комитета Национальной премии им. Тараса Шевченко. Вместо него он назначил журналиста и писателя Юрия Макарова.

Об это свидетельствуют указы №918 и №919, опубликованные на сайте Офиса президента Украины.

Также Зеленский утвердил состав комитета Шевченковский премии. В него вошли 18 деятелей искусства и культуры, в том числе, телеведущая "1+1" Алла Мазур, главный режиссер Национального академического драматического театра им. Ивана Франко Дмитрий Богомазов, актриса Римма Зюбина и генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля Юлия Синькевич. 

Напомним, Шевченковская премия - высшая государственная награда Украины в области культуры и искусства. Решение о присуждении премии принимает президент Украины на основе предложений Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко. Размер Шевченковской премии с 2016 года составил 192 тыс. гривен.

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