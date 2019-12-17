"Оскар"-2020: стал известен шорт-лист номинации "Лучший иностранный фильм"

В этом году в коротком листе 10 кинолент.

В Лос-Анджелесе объявили шорт-лист "Оскара" в категории "Международный полнометражный фильм". Об этом на фейсбуке сообщил Украинский оскаровский комитет со ссылкой на Американскую киноакадемию.

Ранее эта категория носила название "лучший фильм на иностранном языке". В шорт-лист попало 10 кинолент:

"Правда и справедливость" (Эстония)

"Боль и Слава" (Испания)

"Паразиты" (Южная Корея)

"Страна меда" (Северная Македония)

"Божье тело" (Польша)

"Дылда" (Россия)

"Атлантика" (Сенегал)

"Те, кто остался" (Венгрия)

"Отверженные" (Франция)

"Нарисованная Птица" (Чехия).

Номинации на 92-й "Оскар" будут объявлены в понедельник, 13 января 2020 года.

Напомним, украинский фильм крымскотатарского режиссера Наримана Алиева "Домой" попал лонг-лист этой номинации. Он был единственным национальном претендентом на премию "Оскар" в этом году.

Премьера "Домой" состоялась в "Особом взгляде" Каннского кинофестиваля. Украинская премьера состоялась на Одесском кинофестивале, где фильм получил гран-при, разделив его с грузинским фильмом "А потом мы танцевали".

Кроме того, фильм крымскотатарского режиссера был удостоен главной награды на Международном кинофестивале в Бухаресте

В прошлом году от Украины на "Оскар" выдвигали фильм "Донбасс" Сергея Лозницы, призера "Особого взгляда" Каннского кинофестиваля.