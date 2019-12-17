"Оскар"-2020: стал известен шорт-лист номинации "Лучший иностранный фильм"

В Лос-Анджелесе объявили шорт-лист "Оскара" в категории "Международный полнометражный фильм". Об этом на фейсбуке сообщил Украинский оскаровский комитет со ссылкой на Американскую киноакадемию.
Ранее эта категория носила название "лучший фильм на иностранном языке". В шорт-лист попало 10 кинолент:
- "Правда и справедливость" (Эстония)
- "Боль и Слава" (Испания)
- "Паразиты" (Южная Корея)
- "Страна меда" (Северная Македония)
- "Божье тело" (Польша)
- "Дылда" (Россия)
- "Атлантика" (Сенегал)
- "Те, кто остался" (Венгрия)
- "Отверженные" (Франция)
- "Нарисованная Птица" (Чехия).
Номинации на 92-й "Оскар" будут объявлены в понедельник, 13 января 2020 года.
Напомним, украинский фильм крымскотатарского режиссера Наримана Алиева "Домой" попал лонг-лист этой номинации. Он был единственным национальном претендентом на премию "Оскар" в этом году.
Премьера "Домой" состоялась в "Особом взгляде" Каннского кинофестиваля. Украинская премьера состоялась на Одесском кинофестивале, где фильм получил гран-при, разделив его с грузинским фильмом "А потом мы танцевали".
Кроме того, фильм крымскотатарского режиссера был удостоен главной награды на Международном кинофестивале в Бухаресте
В прошлом году от Украины на "Оскар" выдвигали фильм "Донбасс" Сергея Лозницы, призера "Особого взгляда" Каннского кинофестиваля.