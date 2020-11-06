Стали відомі номінанти Шевченківської премії-2021

Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка завершив прийом документів і творів на здобуття Національної премії 2021 року, на яку претендуватиме 51 твір у шести номінаціях.
Як повідомляється на сайті комітету, у номінації театральне мистецтво представлені:
- Алєксєєв (Ар'є) Павло (драматург), Жирков Станіслав (режисер). Вистава "Слава Героям" Київського академічного театру "Золоті ворота";
- Білоус Андрій (режисер, автор інсценізації (лібрето), перекладач), Колеснікова Ніна (хореографиня-постановниця), Бекіров Усеін (композитор), Орлов Борис (художник-постановник, виконавець головної ролі). Вистава "Шинель" за однойменною повістю Миколи Гоголя Київського національного академічного Молодого театру.
- Вовкун Василь (режисер), Небесний Іван (композитор), Іпатьєва Ганна (художниця по костюмах). Опера "Лис Микита" Івана Небесного Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької.
- Лавренчук Євген (режисер). Опера "La Traviata" Одеського національного академічного театру опери та балету.
- Маслобойщиков Сергій (автор інсценізації, режисер-постановник, художник-сценограф), Рудюк Наталія (художниця по костюмах), Бегма Олександр (композитор). Вистава "Verba" за мотивами драми-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня" Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.
- Трунова Тамара (режисерка-постановниця, співавторка музичного рішення), Ворожбит Наталя (авторка п'єси), Черкашина Оксана (виконавиця ролі Наташі), Ісаєнко Андрій (виконавець ролі Стаса), Ходос Валерія (виконавиця ролі Юлі). Вистава "Погані дороги" Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра.
У номінації кіномистецтво:
- Васянович Валентин (автор сценарію, режисер-постановник, оператор-постановник), Одуденко Владлен (художник-постановник). Художній фільм "Атлантида".
- Ворожбит Наталя (режисерка, авторка сценарію). Фільм "Погані дороги".
- Іллєнко Михайло (автор сценарію, режисер), Різоль Андрій (продюсер), Кришталович Олександр (оператор), Адамович Роман (художник), Іллєнко Іванна (виконавиця ролі Катерини). Національний фільм "ТОЛОКА".
У номінації музичне мистецтво:
- Андрусик Олександра Сергіївна (директорка агенції), Шимальський Євген Володимирович (співзасновник агенції), Сула Катерина Олександрівна (виконавча продюсерка) — Музичне агентство "УХО". Цикл "Архітектура голосу" — серія концертних подій.
- Ботвінов Олексій (піаніст). Концертна програма "Йоганн Себастьян Бах "Гольдберг-варіації" для фортепіано".
- Василевич Юрій (керівник, сопрано саксофон), Мимрик Михайло (альт саксофон), Москаленко Олександр (тенор саксофон), Гданський Сергій (баритон саксофон) - Київський квартет саксофоністів Національної філармонії України. Аудіальний проєкт "Український саксофон".
- Козаренко Олександр(піаніст). Цикл концертів: "Фортепіанна музика Миколи Лисенка у виконанні Олександра Козаренка", "Фортепіанна музика Анатолія Кос-Анатольського у виконанні Олександра Козаренка", "Фортепіанна музика Бориса Лятошинського у виконанні Олександра Козаренка".
- Курач Юрій (автор програми, генеральний директор-художній керівник, головний диригент Національної заслуженої капели бандуристів України імені Григорія Майбороди). Концертна програма "Над Дніпровою сагою".
У номінації публіцистика, журналістика представлені:
- Асєєв Станіслав — книга есеїв "В ізоляції".
- Бебик Валерій (автор і ведучий), Лященко Юрій (генеральний менеджер проєкту), Устюжаніна Анастасія (режисер Телеканалу "Київ"). Публіцистичний мультимедіапроєкт "Український Херсонес: антична історія Севастополя / Ukrainian Chersonese: an antic history of Sevastopol".
- Білозерська-Воронова (Білозерська) Олена — Книга "Щоденник нелегального солдата".
- Гальченко Сергій — книга "Остап Вишня. Невеселе життя. Документальна біохроніка".
- Житня Людмила — книга "Чорнобиль - очима жінок".
- Кіпіані Вахтанг — книга "Справа Василя Стуса".
- Палинський Віктор — книга есеїв про поетів, прозаїків, митців "Час творити"
- Пепа Вадим — книга "Слово про антського короля Божа".
- Романчук Олег — книга публіцистики воєнного часу "Не бійсь. Не зраджуй. Не мовчи".
- Шевченко Володимир — трилогія про Устима Кармалюка: "Ой, Кармелюче, по світу ходиш", "Ой родився Кармалюка в селі на Поділлі...", "Вийся, вийся, хміль листатий".
У номінації література:
- Аніщенко Оксана — книга поезій "Проростай".
- Бережко-Камінська Юлія — книга поезій "Невідворотне".
- Герасим'юк Олена — книга поезій "Тюремна пісня".
- Гургула Ігор — книга прози "Проза життя".
- Жежера Віталій — цикл есеїв "Відкладене літо" та авторські колонки останніх років.
- Запека Віталій — антивоєнний роман "Цуцик".
- Князький Орест — книга любовної лірики "Таїна високої води".
- Концевич Володимир — книга "Всім нам треба з Богом жити, Україну теж любити, Кобзаря всім пам'ятати, його мудрість шанувати".
- Короненко-Слабошпицька Світлана — книги поезій "Містерії", "Замовлення на білоруську мову".
- Лебедєва Катерина — роман "22: Містичний випадок на Вознесенському узвозі у Києві".
- Луцишина Оксана — роман "Іван і Феба".
- Лучук Іван — книга "Антропос і бібліон: Есеї розмаїті".
- Мастєрова Валентина — роман "Тобі скажу".
- Махно Василь — роман "Вічний календар".
- Михайлюта Олександр — роман "Падіння хв'юрера".
- Ненцінський Анатолій — книга поезій "Голоси і видіння".
- Нестерчук Мирон — роман-балада "Блакитна сарна".
- Поровський Микола — повість "Щоб в синім небі – стрічка золота".
- Рафєєнко Володимир — роман "Мондегрін (пісні про смерть і любов)".
- Ремньов Микола — роман "Не плач, кохана!".
- Стольников Владислав — книга поезій "Вітри на сполох".
- Чипурка (Чепурко) Богдан — книга поезій "Дивина".
У номінації візуальне мистецтво:
- Вайсберг Матвій (художник), Живкова Олена (куратор, заступник з наукової роботи). Виставка "Матвій Вайсберг у музеї Ханенків".
- Євсеєва Тетяна. Мистецький проєкт "Кам'яні вишиванки Нової Каховки" (дослідження, концептуалізація, захист, відновлення та популяризація культурної спадщини регіону).
- Михайлов Борис (фотохудожник). Відеопроєкція та фотоінсталяція "Випробування смертю".
- Семенюк Василь (художник). Графічне оформлення книги "Кобзар", цикл живописно-графічних творів "Мій Шевченко".
- Федірко Анатолій (художник). Артпроєкт "Арт фабрика ім.prof.К.Малевича".
Нагадаємо, Шевченківська премія - найвища в Україні творча відзнака за вагомий внесок у розвиток культури та мистецтва. Премію вручають із 1961 року до Дня народження Тараса Шевченка (9 березня) в шести номінаціях.
Розмір премії 2020 року склав 192 тисячі гривень. Присуджує її президент України на підставі рекомендацій комітету премії. Нещодавно президент оновив склад комітету, куди тепер входять 18 діячів культури і мистецтва. Його головою став журналіст і письменник Юрій Макаров.