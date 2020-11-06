Стали відомі номінанти Шевченківської премії-2021

На неї претендуватиме 51 твір у шести номінаціях.

Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка завершив прийом документів і творів на здобуття Національної премії 2021 року, на яку претендуватиме 51 твір у шести номінаціях.

Як повідомляється на сайті комітету, у номінації театральне мистецтво представлені:

Алєксєєв (Ар'є) Павло (драматург), Жирков Станіслав (режисер). Вистава "Слава Героям" Київського академічного театру "Золоті ворота";

Білоус Андрій (режисер, автор інсценізації (лібрето), перекладач), Колеснікова Ніна (хореографиня-постановниця), Бекіров Усеін (композитор), Орлов Борис (художник-постановник, виконавець головної ролі). Вистава "Шинель" за однойменною повістю Миколи Гоголя Київського національного академічного Молодого театру.

Вовкун Василь (режисер), Небесний Іван (композитор), Іпатьєва Ганна (художниця по костюмах). Опера "Лис Микита" Івана Небесного Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької.

Лавренчук Євген (режисер). Опера "La Traviata" Одеського національного академічного театру опери та балету.

Маслобойщиков Сергій (автор інсценізації, режисер-постановник, художник-сценограф), Рудюк Наталія (художниця по костюмах), Бегма Олександр (композитор). Вистава "Verba" за мотивами драми-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня" Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

Трунова Тамара (режисерка-постановниця, співавторка музичного рішення), Ворожбит Наталя (авторка п'єси), Черкашина Оксана (виконавиця ролі Наташі), Ісаєнко Андрій (виконавець ролі Стаса), Ходос Валерія (виконавиця ролі Юлі). Вистава "Погані дороги" Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра.

У номінації кіномистецтво:

Васянович Валентин (автор сценарію, режисер-постановник, оператор-постановник), Одуденко Владлен (художник-постановник). Художній фільм "Атлантида".

Ворожбит Наталя (режисерка, авторка сценарію). Фільм "Погані дороги".

Іллєнко Михайло (автор сценарію, режисер), Різоль Андрій (продюсер), Кришталович Олександр (оператор), Адамович Роман (художник), Іллєнко Іванна (виконавиця ролі Катерини). Національний фільм "ТОЛОКА".

У номінації музичне мистецтво:

Андрусик Олександра Сергіївна (директорка агенції), Шимальський Євген Володимирович (співзасновник агенції), Сула Катерина Олександрівна (виконавча продюсерка) — Музичне агентство "УХО". Цикл "Архітектура голосу" — серія концертних подій.

Ботвінов Олексій (піаніст). Концертна програма "Йоганн Себастьян Бах "Гольдберг-варіації" для фортепіано".

Василевич Юрій (керівник, сопрано саксофон), Мимрик Михайло (альт саксофон), Москаленко Олександр (тенор саксофон), Гданський Сергій (баритон саксофон) - Київський квартет саксофоністів Національної філармонії України. Аудіальний проєкт "Український саксофон".

Козаренко Олександр(піаніст). Цикл концертів: "Фортепіанна музика Миколи Лисенка у виконанні Олександра Козаренка", "Фортепіанна музика Анатолія Кос-Анатольського у виконанні Олександра Козаренка", "Фортепіанна музика Бориса Лятошинського у виконанні Олександра Козаренка".

Курач Юрій (автор програми, генеральний директор-художній керівник, головний диригент Національної заслуженої капели бандуристів України імені Григорія Майбороди). Концертна програма "Над Дніпровою сагою".

У номінації публіцистика, журналістика представлені:

Асєєв Станіслав — книга есеїв "В ізоляції".

Бебик Валерій (автор і ведучий), Лященко Юрій (генеральний менеджер проєкту), Устюжаніна Анастасія (режисер Телеканалу "Київ"). Публіцистичний мультимедіапроєкт "Український Херсонес: антична історія Севастополя / Ukrainian Chersonese: an antic history of Sevastopol".

Білозерська-Воронова (Білозерська) Олена — Книга "Щоденник нелегального солдата".

Гальченко Сергій — книга "Остап Вишня. Невеселе життя. Документальна біохроніка".

Житня Людмила — книга "Чорнобиль - очима жінок".

Кіпіані Вахтанг — книга "Справа Василя Стуса".

Палинський Віктор — книга есеїв про поетів, прозаїків, митців "Час творити"

Пепа Вадим — книга "Слово про антського короля Божа".

Романчук Олег — книга публіцистики воєнного часу "Не бійсь. Не зраджуй. Не мовчи".

Шевченко Володимир — трилогія про Устима Кармалюка: "Ой, Кармелюче, по світу ходиш", "Ой родився Кармалюка в селі на Поділлі...", "Вийся, вийся, хміль листатий".

У номінації література:

Аніщенко Оксана — книга поезій "Проростай".

Бережко-Камінська Юлія — книга поезій "Невідворотне".

Герасим'юк Олена — книга поезій "Тюремна пісня".

Гургула Ігор — книга прози "Проза життя".

Жежера Віталій — цикл есеїв "Відкладене літо" та авторські колонки останніх років.

Запека Віталій — антивоєнний роман "Цуцик".

Князький Орест — книга любовної лірики "Таїна високої води".

Концевич Володимир — книга "Всім нам треба з Богом жити, Україну теж любити, Кобзаря всім пам'ятати, його мудрість шанувати".

Короненко-Слабошпицька Світлана — книги поезій "Містерії", "Замовлення на білоруську мову".

Лебедєва Катерина — роман "22: Містичний випадок на Вознесенському узвозі у Києві".

Луцишина Оксана — роман "Іван і Феба".

Лучук Іван — книга "Антропос і бібліон: Есеї розмаїті".

Мастєрова Валентина — роман "Тобі скажу".

Махно Василь — роман "Вічний календар".

Михайлюта Олександр — роман "Падіння хв'юрера".

Ненцінський Анатолій — книга поезій "Голоси і видіння".

Нестерчук Мирон — роман-балада "Блакитна сарна".

Поровський Микола — повість "Щоб в синім небі – стрічка золота".

Рафєєнко Володимир — роман "Мондегрін (пісні про смерть і любов)".

Ремньов Микола — роман "Не плач, кохана!".

Стольников Владислав — книга поезій "Вітри на сполох".

Чипурка (Чепурко) Богдан — книга поезій "Дивина".

У номінації візуальне мистецтво:

Вайсберг Матвій (художник), Живкова Олена (куратор, заступник з наукової роботи). Виставка "Матвій Вайсберг у музеї Ханенків".

Євсеєва Тетяна. Мистецький проєкт "Кам'яні вишиванки Нової Каховки" (дослідження, концептуалізація, захист, відновлення та популяризація культурної спадщини регіону).

Михайлов Борис (фотохудожник). Відеопроєкція та фотоінсталяція "Випробування смертю".

Семенюк Василь (художник). Графічне оформлення книги "Кобзар", цикл живописно-графічних творів "Мій Шевченко".

Федірко Анатолій (художник). Артпроєкт "Арт фабрика ім.prof.К.Малевича".

Нагадаємо, Шевченківська премія - найвища в Україні творча відзнака за вагомий внесок у розвиток культури та мистецтва. Премію вручають із 1961 року до Дня народження Тараса Шевченка (9 березня) в шести номінаціях.

Розмір премії 2020 року склав 192 тисячі гривень. Присуджує її президент України на підставі рекомендацій комітету премії. Нещодавно президент оновив склад комітету, куди тепер входять 18 діячів культури і мистецтва. Його головою став журналіст і письменник Юрій Макаров.