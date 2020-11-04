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Рада в першому читанні ухвалила законопроєкт про посилення відповідальності за перешкоджання діяльності журналістів

За це рішення проголосували 305 нардепів.

Рада в першому читанні ухвалила законопроєкт про посилення відповідальності за перешкоджання діяльності журналістів
Фото: president.gov.ua

Верховна Рада України ухвалила за основу законопроєкт №3633 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень проти журналістів".

Про це повідомила пресслужба парламенту.

За це рішення проголосували 305 нардепів.

"Законопроєкт спрямований на посилення захисту журналістів, їх близьких родичів та членів їх сімей від застосування погроз або насильства у зв’язку із здійсненням журналістами законної професійної діяльності, а також у випадку перешкоджання їх законній професійній діяльності", - йдеться в Пояснювальній записці.

Документом пропонується збільшити санкції у статті 171 Кримінального кодексу. Також викладено в новій редакції частину четверту статті 3451 Кримінального кодексу України, якою передбачити кримінальну відповідальність за погрозу вбивством, насильством, знищенням чи пошкодженням майна журналісту, його близьким родичам чи членам сім’ї, умисне заподіяння таким особам побоїв, легких, середньої тяжкості або тяжких тілесних ушкоджень у зв’язку із здійсненням цим журналістом законної професійної діяльності, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб або організованою групою у вигляді позбавлення волі на строк від семи до чотирнадцяти років. 

Нагадаємо, у 2016 році п'ятий президент України Петро Порошенко підписав закон про захист діяльності журналістів. Документ вводить кримінальну відповідальність за вилучення матеріалів і техніки у працівників ЗМІ. Також цей закон деталізує положення Кримінального кодексу, згідно з якими передбачено відповідальність за перешкоджання законній професійній діяльності журналіста.

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