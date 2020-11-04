Порошенко зустрівся з послами країн "Групи семи" і ЄС

Експрезидент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко провів зустріч з послами країн «Групи семи» та ЄС в Україні. Про це повідомляє пресслужба партії.

"Під час тривалої і плідної розмови сторони обговорили чимало питань взаємного інтересу. Вони обмінялись думками щодо результатів місцевих виборів в Україні, які відбулись 25 жовтня 2020 р. П’ятий Президент Порошенко відзначив, що партія «Європейська Солідарність» досягла позитивних результатів у багатьох областях і буде представлена в усіх обласних радах по всій Україні", - зазначається в повідомленні.

Також, повідомляє пресслужба, сторони приділили увагу конституційній кризі, спричиненій рішенням Конституційного Суду України щодо антикорупційного законодавства.

"Сторони домовились, що вихід із кризи слід шукати без зволікань, на засадах об’єднання всіх сторін в інклюзивному діалозі, поваги до верховенства права. ...[а також] наголосили на потребі продовження реформ в Україні з особливим акцентом на реформі правосуддя, боротьбі з корупцією, включно з гарантіями незалежності діяльності Національного антикорупційного бюро, а також верховенстві права та забезпеченні свободи ЗМІ", - йдеться у повідосленні "ЄС".