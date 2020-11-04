В Україні можуть впровадити ще одну карантинну зону, в якій буде повний локдаун
В Україні можуть впровадити ще одну карантинну зону, в якій буде повний локдаун
Суд в Італії виправдав українського нацгвардійця Марківа (доповнено)
Суд в Італії виправдав українського нацгвардійця Марківа (доповнено)
Всё, что нужно знать о выборах в США
Всё, что нужно знать о выборах в США
​​Гройсман звернувся до Уряду щодо зростання захворюваності на COVID-19: "У вас є 7-10 днів, а далі - катастрофа"
​​Гройсман звернувся до Уряду щодо зростання захворюваності на COVID-19: "У вас є 7-10 днів, а далі - катастрофа"
Трамп лідирує на президентських виборах у шести ключових штатах (оновлено)
Трамп лідирує на президентських виборах у шести ключових штатах (оновлено)
Марків вийшов із в'язниці Опера в Італії (оновлено)
Марків вийшов із в'язниці Опера в Італії (оновлено)
В Україні можуть ввести карантин "вихідного дня", - ЗМІ
В Україні можуть ввести карантин "вихідного дня", - ЗМІ
Степанов про коронавірус: ми дійшли до точки неповернення і близькі до катастрофи
Степанов про коронавірус: ми дійшли до точки неповернення і близькі до катастрофи
Верещук: президентський законопроєкт не потрапить у парламентську залу на голосування
Верещук: президентський законопроєкт не потрапить у парламентську залу на голосування
ГоловнаПолітика

Порошенко зустрівся з послами країн "Групи семи" і ЄС

Обговорювали, зокрема, й конституційну кризу.

Порошенко зустрівся з послами країн "Групи семи" і ЄС
Фото: eurosolidarity.org

Експрезидент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко провів зустріч з послами країн «Групи семи» та ЄС в Україні. Про це повідомляє пресслужба партії.

"Під час тривалої і плідної розмови сторони обговорили чимало питань взаємного інтересу. Вони обмінялись думками щодо результатів місцевих виборів в Україні, які відбулись 25 жовтня 2020 р. П’ятий Президент Порошенко відзначив, що партія «Європейська Солідарність» досягла позитивних результатів у багатьох областях і буде представлена в усіх обласних радах по всій Україні", - зазначається в повідомленні.

Також, повідомляє пресслужба, сторони приділили увагу конституційній кризі, спричиненій рішенням Конституційного Суду України щодо антикорупційного законодавства.

"Сторони домовились, що вихід із кризи слід шукати без зволікань, на засадах об’єднання всіх сторін в інклюзивному діалозі, поваги до верховенства права. ...[а також] наголосили на потребі продовження реформ в Україні з особливим акцентом на реформі правосуддя, боротьбі з корупцією, включно з гарантіями незалежності діяльності Національного антикорупційного бюро, а також верховенстві права та забезпеченні свободи ЗМІ", - йдеться у повідосленні "ЄС".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також