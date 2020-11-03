Зеленський обговорив з очільником Червоного Хреста звільнення полонених та розмінування на Донбасі

Зеленський попросив очільника МКЧХ сприяти в отриманні списків людей від іншої сторони для пришвидшення обміну за формулою "всіх на всіх".

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Міжнародного комітету Червоного Хреста Петером Маурером. Вони обговорили питання взаємного звільнення полонених, пошук зниклих безвісти та розмінування на Донбасі.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

"Щоб відчути, що відбувається на Донбасі, треба бути там. Важливо те, що ви розумієте, що треба бути по обидві сторони контактної лінії", - заявив Зеленський.

Сторони обговорили потребу доступу Міжнародного комітету Червоного Хреста до полонених на тимчасово окупованих територіях, що допоможе ідентифікувати незаконно утримуваних осіб.

Володимир Зеленський подякував за координацію МКЧХ у попередніх процесах взаємного звільнення полонених і попросив сприяти в отриманні списків людей від іншої сторони для пришвидшення обміну за формулою "всіх на всіх". Петер Маурер запевнив, що на сьогодні ці питання є пріоритетними для організації, яку він очолює.

Маурер також зазначив, що Україна є найважливішою в операційній діяльності МКЧХ серед усіх країн Європи та восьмою за обсягом роботи цієї організації у світі.

"Хочу наголосити на відданості продовжувати нашу діяльність в Україні та допомагати цивільному населенню", - сказав президент МКЧХ.

На зустрічі обговорили процес розмінування на Донбасі. Президент МКЧХ наголосив, що Україна – одна з найбільш замінованих територій світу, це матиме вплив на багато років уперед. І це є причиною, чому Міжнародний комітет Червоного Хреста бере участь у протимінній діяльності.

Зеленський повідомив, що підготовку до початку розмінування 19 погоджених ділянок детально обговорено в межах Тристоронньої контактної групи, зараз погоджуються технічні деталі.

Нагадаємо, у липні після зустрічі політрадників "нормандської четвірки" Єрмак анонсував черговий обмін утримуваними особами "найблжчим часом". Однак він досі не відбувся.

Згідно даних СБУ, у полоні бойовиків терористичних угруповань "ДНР" і "ЛНР" станом на 14 серпня перебували 235 осіб.

Останній обмін відбувся у квітні, Україна повернула 20 людей.