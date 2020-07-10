Єрмак анонсував черговий обмін полоненими найближчим часом

Про це йшлося на зустрічі політрадників лідерів країн "нормандського формату".

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявляє, що найближчим часом відбудеться черговий обмін утримуваними особами.

Про це він повідомив на зустрічі з журналістами, передають "Українські Новини".

"Ми домовилися про продовження обміну. Я вважаю, що результатом стане черговий обмін, який відбудеться найближчим часом", - сказав він, коментуючи підсумки зустрічі політичних радників лідерів країн "нормандського формату".

Єрмак запевнив, що на переговорах усі сторони підтвердили важливість проведення чергового саміту лідерів "нормандського формату".

"Ніхто не заперечує, що цей саміт повинен пройти якомога швидше. Тому, я вважаю, що в найближчі місяці цей саміт має відбутися", - сказав він.

Керівник Офісу президента підкреслив, що для цього слід виконати всі домовленості, для України - передусім з безпеки.

"Не можу сказати, що за всіма положеннями в нас узгоджена позиція", - зазначив він. Зокрема, за його словами, відкритим залишається питання точок розведення сил та озброєння.

"Практично багато питань уже узгоджені. Але остаточного рішення немає", - повідомив він.

У той самий час Єрмак висловив надію, що вже на найближчому засіданні Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі буде досягнута домовленість щодо заходів, які забезпечили б стійке припинення вогню.

"Декларативний характер режиму припинення вогню багато разів приймався. Але ми розуміємо, що потрібен дієвий механізм. Дійсно, за допомогою наших партнерів з Німеччини і Франції ми дуже близькі до того, щоб цей механізм був зафіксований", - сказав він.

Також керівник Офісу запевнив, що майже узгоджено план розмінування.

За його словами, в ТКГ на політичній підгрупі представили закон про особливості місцевого самоврядування, в який заплановано імплементувати "формулу Штайнмаєра".

"Якщо формула участі представників територій (окупованого Донбасу), яку запропонувала Україна, буде працювати, то це буде потужним кроком, щоб законодавчі акти, які передбачені Мінськими домовленостями, почали розроблятися і потім були представлені у Верховній Раді й для обговорення суспільством", - сказав Єрмак.

Він також укотре підкреслив, що вибори на окупованих територіях Донбасу можуть пройти виключно після вирішення всіх питань з безпекою і відповідно до українського законодавства.

Нагадаємо, 3 липня політрадники лідерів країн "нормандського формату" провели зустріч у Берліні.

Остання зустріч лідерів країн "нормандської четвірки" - України, Німеччини, Франції та Росії - відбулася в Парижі в грудні минулого року. На ній були досягнуті домовленості про розведення військ біля кількох населених пунктів і обмін полоненими.