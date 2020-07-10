Наступна зустріч у нормандському форматі може відбутися вже в серпні цього року

Віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков заявив, що проведення наступної зустрічі у нормадському форматі в Берліні можливе вже у серпні 2020 року. Але для цього необхідні певні умови. Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24", йдеться на сайті "РБК-Україна".

За словами Резнікова, для проведення зустрічі лідерів нормандської четвірки, крім виконання паризьких домовленостей, необхідна також й політична воля всіх сторін переговорів.

"Це абсолютно реально за наявності політичної волі, в тому числі Росії. Звичайно, йдеться також про режим припинення вогню. Тому я вважаю, що в серпні реально провести наступний саміт", - сказав він.

Попередня зустріч у нормандському форматі відбулася 9 грудня у Парижі. Тоді лідери України, Німеччини, Франції та Росії домовилися про низку заходів щодо врегулювання на Донбасі, зокрема про повне припинення вогню та обмін полоненими за формулою "всіх на всіх".

Виконання цих та інших домовленостей є умовою для проведення наступного саміту, який має відбутися у Берліні.

Нагадаємо, співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко вважає, що президент Володимир Зеленський повинен більш жорстко реагувати на дії країни-агресора.

"Потрібно демонструвати жорстку політику по відношенню до агресора. Ми забули про те, що ворог на Донбасі продовжує вбивати українських солдатів. Згідно з даними Міноборони, за рік президентства Зеленського на Донбасі було вбито 100 українських солдатів.

Крім того, вона звернула увагу, що безпека і гуманітарний блок на сьогодні не обговорюються як ключові пріоритети, а також зупинилося обговорення дорожньої карти.

"Жодного рішення останнього саміту в Парижі не виконано. Там було голосно оголошено після того, як подивилися один одному в очі президенти Зеленський і Путін, що до 31 грудня домовляться про дату режиму тиші, але його досі немає", - зазначила Геращенко.