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Комітет державної влади рекомендував Раді призначити місцеві вибори на 25 жовтня

Про вибори депутатів Донецької та Луганської обласних рад не йдеться.

Комітет державної влади рекомендував Раді призначити місцеві вибори на 25 жовтня
Фото: Макс Левин

Комітет Верховної Ради з питань влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку, містобудування та житлової політики рекомендує парламенту призначити місцеві вибори на неділю, 25 жовтня.

Відповідне рішення прийнято на засіданні комітету в четвер, 9 липня.

Так, 15 членів комітету підтримали проєкт постанови №3809, рекомендувавши парламенту за підсумками розгляду ухвалити документ у цілому, один проголосував проти.

Відповідним проєктом постанови запропоновано призначити чергові вибори депутатів обласних, Київської міської, районних у містах рад (крім виборів депутатів Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад і сільських, селищних, міських голів на тимчасово окупованих територіях Криму, міста Севастополя, в окремих районах, містах, селищах і селах Донецької та Луганської областей) та київського міського голови на неділю, 25 жовтня 2020 року.

При цьому проєкт постанови встановлює, що у зв'язку з неможливістю забезпечити представництво спільних інтересів територіальних громад сіл, селищ і міст Донецької і Луганської областей, вибори депутатів Донецької та Луганської обласних рад не призначаються і не проводяться.

У постанові також зазначено, що вибори депутатів місцевих рад і сільських, селищних, міських голів, щодо яких було ухвалено рішення про неможливість їх проведення, будуть призначені в установленому окремим законом порядку за умов припинення тимчасової окупації і збройної агресії Росії проти України, а саме: виведення всіх незаконних збройних формувань, керованих, контрольованих і фінансованих Росією, російських окупаційних військ, їх військової техніки з території України; відновлення повного контролю України над держкордоном; роззброєння всіх незаконних збройних формувань і найманців, які діють на тимчасово окупованих територіях; відновлення конституційного ладу і правопорядку на тимчасово окупованих територіях; забезпечення безпеки громадян України, які проживають на відповідних територіях Криму, Донецької та Луганської областей і міста Севастополя, що створить можливості для дотримання стандартів проведення виборів Організації з безпеки і співпраці в Європі.

Нагадаємо, раніше профільний комітет Ради рекомендував увести партійну систему на місцевих виборах для населених пунктів, у яких мешкає від 10 тис. осіб.

У травні ЦВК дозволила голосувати на місцевих виборах за місцем проживання, а не реєстрації.

19 грудня 2019 року Рада прийняла Виборчий кодекс, кардинально змінивши правила гри: депутати відмовилися від змішаної виборчої системи і погодилися на пропорційну - з відкритими виборчими списками. Однак уже тоді в партії влади визнавали, що кодекс приймали поспіхом і в нього потрібно вносити зміни. Докладно читайте в матеріалі LB.ua "Як "Слуга народу" пише правила місцевих виборів".

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Джерело: "Українські новини"
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