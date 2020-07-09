Комітет державної влади рекомендував Раді призначити місцеві вибори на 25 жовтня

Комітет Верховної Ради з питань влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку, містобудування та житлової політики рекомендує парламенту призначити місцеві вибори на неділю, 25 жовтня.

Відповідне рішення прийнято на засіданні комітету в четвер, 9 липня.

Так, 15 членів комітету підтримали проєкт постанови №3809, рекомендувавши парламенту за підсумками розгляду ухвалити документ у цілому, один проголосував проти.

Відповідним проєктом постанови запропоновано призначити чергові вибори депутатів обласних, Київської міської, районних у містах рад (крім виборів депутатів Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад і сільських, селищних, міських голів на тимчасово окупованих територіях Криму, міста Севастополя, в окремих районах, містах, селищах і селах Донецької та Луганської областей) та київського міського голови на неділю, 25 жовтня 2020 року.

При цьому проєкт постанови встановлює, що у зв'язку з неможливістю забезпечити представництво спільних інтересів територіальних громад сіл, селищ і міст Донецької і Луганської областей, вибори депутатів Донецької та Луганської обласних рад не призначаються і не проводяться.

У постанові також зазначено, що вибори депутатів місцевих рад і сільських, селищних, міських голів, щодо яких було ухвалено рішення про неможливість їх проведення, будуть призначені в установленому окремим законом порядку за умов припинення тимчасової окупації і збройної агресії Росії проти України, а саме: виведення всіх незаконних збройних формувань, керованих, контрольованих і фінансованих Росією, російських окупаційних військ, їх військової техніки з території України; відновлення повного контролю України над держкордоном; роззброєння всіх незаконних збройних формувань і найманців, які діють на тимчасово окупованих територіях; відновлення конституційного ладу і правопорядку на тимчасово окупованих територіях; забезпечення безпеки громадян України, які проживають на відповідних територіях Криму, Донецької та Луганської областей і міста Севастополя, що створить можливості для дотримання стандартів проведення виборів Організації з безпеки і співпраці в Європі.

Нагадаємо, раніше профільний комітет Ради рекомендував увести партійну систему на місцевих виборах для населених пунктів, у яких мешкає від 10 тис. осіб.

У травні ЦВК дозволила голосувати на місцевих виборах за місцем проживання, а не реєстрації.

19 грудня 2019 року Рада прийняла Виборчий кодекс, кардинально змінивши правила гри: депутати відмовилися від змішаної виборчої системи і погодилися на пропорційну - з відкритими виборчими списками. Однак уже тоді в партії влади визнавали, що кодекс приймали поспіхом і в нього потрібно вносити зміни. Докладно читайте в матеріалі LB.ua "Як "Слуга народу" пише правила місцевих виборів".