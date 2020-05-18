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ЦИК разрешила голосовать на местных выборах по месту проживания, а не регистрации

Постановление вступает в силу с 1 июля 2020. 

ЦИК разрешила голосовать на местных выборах по месту проживания, а не регистрации
Фото: EPA/UPG

Центральная избирательная комиссия разрешила менять избирательный адрес безотносительно места регистрации проживания. Об этом сообщили на сайте ЦИК.

Комиссия утвердила Порядок рассмотрения обращения избирателя относительно изменения избирательного адреса. Постановление вступает в силу с 1 июля 2020 года.

Сообщается, что новый порядок направлен на реализацию избирательных прав внутренне перемещенных лиц и других избирателей, которые вынуждены проживать не по месту регистрации.

"Возможность изменить избирательный адрес по месту фактического проживания безусловно увеличит количество избирателей, которые могут принять участие в голосовании", - говорится в сообщении. 

Согласно с новым порядком, избиратель может подать заявление об изменении избирательного адреса в орган ведения Государственного реестра избирателей (ГРИ) в бумажной или электронной форме. Подать заявление можно в любое время, но не позднее чем на пятый день со дня начала избирательного процесса.

Кроме этого, избиратель может обратиться в орган ведения ГРИ с новым заявлением не ранее чем через 180 дней после даты внесения в ГРИ последнего изменения адреса избирателя. 

"После принятия этого порядка мы расширяем возможности для реализации избирательных прав граждан. Благодаря процедуре, в ближайших местных выборах смогут участвовать внутренне перемещенные лица. Для других граждан Украины она создаст возможность голосовать в тех территориальных громадах, где они фактически проживают", -  подчеркнул глава ЦИК Олег Диденко.

Напомним, что Верховная Рада не будет переносить дату местных выборов, но планирует внести некоторые изменения в Избирательный кодекс перед их проведением. 

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