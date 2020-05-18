Резников сообщил, что Украина будет предлагать отдельную от минских переговоров платформу для деоккупации Крыма

Украина будет обсуждать вопрос деоккупации Крыма с международными партнерами отдельно от минских переговоров. Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" сообщил вице-премьер-министр - министр во вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, первый замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Резников.

"По Крыму будет отдельная платформа, потому что имеющийся нынче "Минск" изначально создавался для решения вопроса Донбасса – для прекращения военной агрессии России против Украины", - сообщил он.

Резников подчеркнул, что вопрос деоккупации Крыма так же важен, как и деоккупации Донбасса. Он добавил, что вопрос возобновления поставок воды во временно оккупированный Крым не обсуждался и не будет.

"Никто ничего не собирается возобновлять. Есть простой ответ: после деоккупации в наш Крым мы поставляем нашу воду", - отметил он.

Напомним, что в марте премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина должна подавать воду в оккупированный Крым. Позднее он уточнил, что Украина должна обеспечивать крымчан водой в случае необходимости. По его словам, для промышленных и военных объектов в Крыму воду подавать не будут.

В Офисе президента в ответ на заявление премьера сообщили, что "никакой воды в Крым до полной деоккупации полуострова" не будут поставлять.