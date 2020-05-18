Посла Китая в Израиле нашли мертвым в его резиденции
Посла Китая в Израиле нашли мертвым в его резиденции
У Олега Ляшко родился сын
У Олега Ляшко родился сын
В Украине со следующей недели готовятся запустить массовое тестирование на антитела к коронавирусу
В Украине со следующей недели готовятся запустить массовое тестирование на антитела к коронавирусу
Олександр і Галина Гереги: «Яка різниця, чи ви прийдете в «Епіцентр», чи в продуктовий магазин, чи в аптеку?»
Олександр і Галина Гереги: «Яка різниця, чи ви прийдете в «Епіцентр», чи в продуктовий магазин, чи в аптеку?»
От коронавируса в Одессе умер врач-реаниматолог и директриса школы
От коронавируса в Одессе умер врач-реаниматолог и директриса школы
Ученые спрогнозировали начало спада пандемии в Украине в третьей декаде мая
Ученые спрогнозировали начало спада пандемии в Украине в третьей декаде мая
ВОЗ обеспокоилась новым синдромом, который проявился у детей с коронавирусом
ВОЗ обеспокоилась новым синдромом, который проявился у детей с коронавирусом
Количество больных коронавирусом в Украине превысило 18 тысяч
Количество больных коронавирусом в Украине превысило 18 тысяч
Минздрав обнародовал требования к работе стоматологических клиник во время карантина
Минздрав обнародовал требования к работе стоматологических клиник во время карантина
ГлавнаяПолитика

Резников сообщил, что Украина будет предлагать отдельную от минских переговоров платформу для деоккупации Крыма

Вопрос освобождения полуострова будут обсуждать отдельно от Донбасса. 

Резников сообщил, что Украина будет предлагать отдельную от минских переговоров платформу для деоккупации Крыма
Фото: Макс Левин

Украина будет обсуждать вопрос деоккупации Крыма с международными партнерами отдельно от минских переговоров. Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" сообщил вице-премьер-министр - министр во вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, первый замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Резников.

"По Крыму будет отдельная платформа, потому что имеющийся нынче "Минск" изначально создавался для решения вопроса Донбасса – для прекращения военной агрессии России против Украины", - сообщил он.

Резников подчеркнул, что вопрос деоккупации Крыма так же важен, как и деоккупации Донбасса. Он добавил, что вопрос возобновления поставок воды во временно оккупированный Крым не обсуждался и не будет.

"Никто ничего не собирается возобновлять. Есть простой ответ: после деоккупации в наш Крым мы поставляем нашу воду", - отметил он.

Напомним, что в марте премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина должна подавать воду в оккупированный Крым. Позднее он уточнил, что Украина должна обеспечивать крымчан водой в случае необходимости. По его словам, для промышленных и военных объектов в Крыму воду подавать не будут.

В Офисе президента в ответ на заявление премьера сообщили, что "никакой воды в Крым до полной деоккупации полуострова" не будут поставлять. 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также