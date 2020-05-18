Если Рада выходит из карантина, людям тоже нужно дать возможность нормально работать, - Тимошенко

Е ли Верховная Рада выходит из карантина, то людям тоже нужно дать возможность нормально работать и добираться н работу общественным транспортом. Об этом заявила Председатель партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко во время брифинга в парламенте.

«Верховная Рада с сегодняшнего дня по сути выходит из карантинного режима. Снимаются все ограничения на проведение заседаний. Но почему для Верховной Рады, которая каждый раз принимает лоббистские законы, почти сняли карантин, а для страны он продолжается? Люди не могут общественным транспортом добраться до работы, они не могут нормально жить, работать, зарабатывать для своих семей деньги», - возмутилась Юлия Тимошенко.

Лидер партии отметила, что команда «Батькивщины» обратилась к властям с требованием сделать все возможное, чтобы люди имели возможность вернуться к работе в обычном режиме.

«Если Верховная Рада вышла из карантина и работает в обычном режиме, вопреки постановлению правительства, то безусловно надо также достаточно ускоренно дать возможность людям нормально работать и передвигаться. Мы будем настаивать на этом, потому что дальше это уже превращается в абсурд. Когда рестораны депутатов работают, а любые заведения, принадлежащие малым предпринимателям, - нет. Когда Верховная Рада работает на полную мощность, а всем остальным это запрещено делать. Двойные стандарты нужно прекращать» - подчеркнула Юлия Тимошенко.