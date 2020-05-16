Ермак: в следующей встрече ТКГ примет участие группа представителей Донбасса

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел встречу с послами стран Группы семи (G7) и главой Представительства Европейского союза в Украине. Об этом сообщается на сайте ОП.

"На следующей встрече ТКГ в формате видеоконференции Украина представит группу представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, в частности из числа украинских граждан - внутренне перемещенных лиц, которые могут представлять Донецкую и Луганскую области и положат конец монополии на представительство этих территорий со стороны непризнанных квазигосударственных образований" , - говорится в сообщении.

"Мы готовы согласовывать, как это предусмотрено Минским пакетом договоренностей, с гражданами Украины, которые не имеют отношения к незаконным вооруженным группировкам, которые не убивали наших воинов, которые не имеют отношения к непризнанным образованиям. По нашему мнению, именно такие люди могут быть представителями Донбасса", - сказал Ермак.

Отмечается, что Украина рассчитывает на поддержку стран G7, ЕС и всего цивилизованного мира для дальнейшего активного продвижения в Минском процессе.

Глава ОП также сообщил, что в ближайшие недели вместе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой осуществит визит в Берлин, где будут продолжены консультации о путях повышения эффективности работы Нормандского и Минского переговорных форматов.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа провела очередное заседание в режиме видеоконференции вечером 14 мая. Украину на заседании представляла обновленная делегация.

Россия "пригласила" на заседание так называемых представителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Владислава Дейнего и Наталью Никонорову. Однако они оказались владельцами российских паспортов.