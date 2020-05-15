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Порошенко считает декоммунизацию основой для возвращения украинцев к исторической памяти

Принятые законы он назвал правильной стратегической целью.

Порошенко считает декоммунизацию основой для возвращения украинцев к исторической памяти
Фото: eurosolidarity.org

Законы о декоммунизации заложили прочную основу для возвращения украинцев к собственной исторической памяти. Об этом на странице в Facebook написал экс-президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко, напомнив о годовщине принятия законов.

"Так называемый коммунистический интернационализм был технологией имперского влияния на Украину. Этому очень нужно было положить конец, особенно в условиях российской агрессии. Вот почему пять лет назад 15 мая 2015 мы приняли закон о декоммунизации. Вопрос «какая разница» перед нашей командой никогда не стоял. Мы четко понимали украинскую систему координат и видели большую цель. Это позволяло нам принимать правильные стратегические решения. Такие как декоммунизация. Такие, как официальное государственное признание воинов УПА участниками национально-освободительной борьбы. Это тоже произошло 15 мая 2015 - трудно поверить, что 23 года независимости никто не позаботился об элементарной справедливости", - отметил нардеп.

При этом он назвал 2014-19 годы решающими "в преодолении амнезии и массовому возвращению украинцев к собственной исторической памяти".

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