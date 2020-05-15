ВСК выведет на чистую воду всех коррупционеров, - Тимошенко

За год, по ее словам, нужно провести полный аудит всех коррупционных сделок в государственных корпорациях.

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко считает, что принятие закона о народовластии, который Владимир Зеленский анонсировал в предвыборной программе, закона о референдуме и аудит в госкорпорациях могли бы за год изменить жизнь в стране к лучшему. Об этом она заявила в эфире программы «Право на власть».

«Если бы только у нас была реальная возможность решать важные для страны вопросы через референдум, как обещал президент, то у людей спросили, хотят ли они продавать землю, у людей спросили, хотят ли они отменить закон о запрете приватизации всех стратегических объектов. На самом деле, сегодня страна была бы другой, потому что люди бы чувствовали свою причастность ко всем действиям, которые делает власть. И это, на мой взгляд, одна из крупнейших систем провала, которые есть», - отметила Юлия Тимошенко.

Для того, чтобы побороть схемы, от которых страдает отечественный бюджет, убеждена Юлия Тимошенко, за год нужно провести полный аудит всех коррупционных сделок в государственных корпорациях - НАК «Нафтогаз», «Укрзализныця», «Укрпочта», Национальный банк.

«За год страна могла бы быть без топкорупции, которая сегодня процветает. Потому что то, что мы сейчас вывернули в Временной следственной комиссии, стало подтверждением слов экс-министр Игоря Уманского, что схемы по уклонению уплаты налога на добавленную стоимость, налога на прибыль, всех налогов на таможне процветают. От пяти до десяти миллиардов гривен страна ежегодно недополучает. Если за год президент Зеленский не сделал этого аудита и не привлек никого к уголовной ответственности, то на Временной следственной комиссии выведем на чистую воду всех коррупционеров. И у нас сегодня есть все необходимое для этого», - подчеркнула Юлия Тимошенко.

Лидер «Батькивщины» убеждена, осуществляя правильные шаги и придерживаясь обещаний, президент сегодня мог бы сделать жизнь в стране лучшим.