ТКГ провела первое заседание с участием обновленной украинской делегации

Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации на Донбассе провела очередное заседание в режиме видеоконференции. Украину на заседании представляла обновленная делегация, сформированная указом президента Владимира Зеленского, информирует пресс-служба главы государства.

"Первое, что Украина отметила в формате Трехсторонней контактной группы, в составе которой - Украина, Россия и ОБСЕ, - это важность выполнения договоренностей лидеров «Нормандской четверки», достигнутых во время саммита в Париже. Особенно подчеркивалась необходимость выполнения требований безопасности, в частности относительно соблюдения установившегося режима тишины", - говорится в сообщении.

В связи с этим украинская сторона инициировала проведение внеочередного заседания профильной группы, поскольку вопросы безопасности являются одними из ключевых, отмечают в Офисе президента.

В рамках работы группы по вопросам безопасности Украина поддержала СММ ОБСЕ и еще раз настояла на безусловном и беспрепятственном доступе наблюдателей на всей территории Украины в пределах международно признанных границ, в частности на временно оккупированных территориях.

"В гуманитарной группе продолжена работа по формированию списков для следующего этапа взаимного освобождения удерживаемых лиц и списков пропавших без вести. Украинская сторона настояла на взаимном освобождении удерживаемых лиц в формате «всех на всех», определенном в пределах "Нормандской встречи" 9 декабря 2019 года. Кроме того, Украина настояла на обеспечении доступа МККК (Международный комитет Красного Креста, - ред.) к удерживаемым лицам на временно оккупированных территориях Украины", - говорится в сообщении.

Также очередной раз была подчеркнута необходимость открытия новых КПВВ на линии разграничения, учитывая прежде всего гуманитарные критерии.

"В ходе работы политической группы украинская сторона подчеркнула, что выборы на временно оккупированных территориях Донбасса могут произойти в соответствии с Конституцией и законодательством Украины и на основе Копенгагенских критериев ОБСЕ, в частности в части стабильности учреждений, гарантирующих демократию, верховенство права, соблюдение прав человека и защиту прав меньшинств, исключительно после получения Украиной контроля над границей.

Украинская сторона в очередной раз исключила возможность закрепления особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины.

Представители Украины в экономической группе продолжили обсуждение вопроса о восстановлении в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины налогообложения и системы расчетов в рамках украинского правового поля. Также украинская сторона подчеркнула необходимость осуществления совместно с международными партнерами верификации имущества Украины, находящегося на временно оккупированных территориях.

В контексте обсуждения графика работы ТКГ Украина в очередной раз подчеркнула готовность работать в формате 24/7.

Также украинская сторона отметила конструктивный характер работы экономической группы, в которой Украина и Россия были представлены на уровне заместителей министров экономики.

Напомним, 11 марта участники ТКГ договорились создать так называемый Консультативный совет в составе политической подгруппы. Сообщалось, что в его состав с правом решающего голоса войдут 10 представителей от Украины, 10 - от оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, а также по одному представителю с правом совещательного голоса от ОБСЕ, России, Германии и Франции. Решения совета должны носить рекомендательный характер.

Комментируя это решение, Ермак говорил, что Украина не будет вести переговоры ни с "ДНР", ни с "ЛНР", а вопрос формирования совета будет рассматриваться после консультаций с Германией, Францией и ОБСЕ.

5 мая президент Владимир Зеленский повысил уровень представительства Украины в ТКГ. Делегацию Украины в ТКГ возглавил второй президент Леонид Кучма. Его первым заместителем стал вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников, а заместителем - народный депутат Александр Мережко.

Представителем в подгруппе по безопасности вместо Богдана Бондаря стал заместитель министра обороны Александр Полищук. Представителем в политической подгруппе вместо Алексея Резникова стал народный депутат Андрей Костин. Представителем в гуманитарной подгруппе вместо Геннадий Кузнецова стала народный депутат Галина Третьякова. Представителем в социально-экономической подгруппе вместо Игоря Веремия стала замминистра экономики Юлия Свириденко.