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Сенцов, Балух и Карпюк призвали Зеленского включить Денисову в переговорный процесс для освобождения политзаключенных

Также к обращению присоединились Эдем Бекиров, Алексей Сизанович, Александр Кольченко и Евгений Панов. 

Сенцов, Балух и Карпюк призвали Зеленского включить Денисову в переговорный процесс для освобождения политзаключенных
Фото: Макс Левин

Освобожденные политзаключенные Олег Сенцов, Николай Карпюк и Владимир Балух призвали президента Владимира Зеленского привлечь Уполномоченную по правам человека Людмилу Денисову к переговорному процессу для освобождения пленных.

Также к обращению присоединились Эдем Бекиров, Алексей Сизанович, Александр Кольченко и Евгений Панов, говорится на странице Ukrainian Center for the Prevention of Torture в Facebook.

Они предлагают Зеленскому привлечь Денисову "к переговорному процессу ради его усиления и скорейшего освобождения наших сограждан".

"Находясь в тюрьмах-страны агрессора, каждый из нас жил надеждой, что скоро окажется дома. Мы получали известия о том, что нас не забыли. Что нас и наши семьи не оставили наедине с проблемами. Мы ощущали поддержку своего государства. Считаем, что благодаря усилиям президента Владимира Зеленского и Уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой мы оказались на воле", - говорится в заявлении.

Фото: facebook.com/sivispacomparabellum
Также отмечается, что освобожденные политзаключенные ценят работу Денисовой, поскольку с первый дней своей каденции она заботилась о них и их семьях, а также боролась всеми доступными средствами за их освобождение.

Напомним, что семьи пленных украинцев в ОРДЛО обратились к президенту Владимиру Зеленскому с повторной просьбой включить Уполномоченную по правам человека Людмилу Денисову в состав украинской делегации Трехсторонней контактной группы.

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