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Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди

Глава держави також розповів, що паралельно із цими подіями окупанти висували йому ультиматуми.

Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Володимир Зеленський на Софійській площі у Києві
Фото: ОФіс президента

Президент Володимир Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди.

Про це він сказав в інтерв’ю виданню The Guardian.  

"Були люди, які хотіли вбити. Були й постріли. Загинули деякі люди тут, всередині нашого Офісу. Були інші люди наші, які захищали. Була висадка десанту. Все це відбувалося. А паралельно з цим були ультиматуми. Вони (росіяни, – ред.) тиснули", – розповів президент. 

За словами глави держави, російські окупанти пропонували йому “мирну” угоду. Йшлося про зраду національних інтересів. Зокрема, були “посильні” від депутатського корпусу, які казали, що “завтра нас окупують, треба бігти”. 

Нагадаємо, на початку березня 2022 року видання The Times повідомляло, що на Зеленського за тиждень скоїли три замахи. За інформацією видання, для цього замовники відправили найманців прокремлівського угруповання Вагнера та чеченський спецназ.

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