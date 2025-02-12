Головне за ніч та ранок середи, 12 лютого: атака балістикою на Київ, 95 боєзіткнень, "Рамштайн" у Брюсселі

Нічна повітряна атака, 95 бойових зіткнень, бої на Покровському та Курському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, медалі українців на Іграх Нескорених.

Уночі ворог завдав ракетного удару по Києву та околицям столиці.

За попередньою інформацією, були використані балістичні засоби ураження, можливо, північнокорейського походження. Працювали засоби протиповітряної оборони. Відомо про одного загиблого – в Оболонському районі. Також там поранені четверо людей, зокрема дівчинка 9 років, повідомили мер міста Віталій Кличко і ДСНС. Її та ще одного потерпілого госпіталізували.

Виклики надходили і в Соломʼянському, Святошинському, Голосіївському, Дарницькому і Подільському районах. За словами голови Київської військової адміністрації Тимура Ткаченка, частина інформації не підтвердилася.

За інформацією Forbes, на Оболоні постраждала будівля бізнес-центру Kinetic. Значних пошкоджень зазнала одна будівля, також горіла котельня. Загинув кочегар.

Детальніше – в новині.

Пошкодження внаслідок атаки є у трьох районах Київщини.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічний обстріл України і зазначив, що цей терор не припиниться сам по собі.

“Путін не готується до миру – він продовжує вбивати українців і руйнувати міста. Лише сильні кроки й тиск на Росію можуть зупинити цей терор. Саме зараз нам потрібна єдність і підтримка всіх наших партнерів у боротьбі заради справедливого завершення цієї війни”, – заявив президент.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті відбулося 95 бойових зіткнень.

Найбільше – 30 - боїв відбулося на Покровському напрямку.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України вчора відбили 15 атак російських загарбників.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1150 солдатів та понад 50 артсистем. Від початку вторгнення втрати окупантів склали близько 853 030 осіб.

Про інші втрати ворога – в новині.

Уночі захисники збили 6 балістичних ракет та 71 ворожий безпілотник. ППО працювала у 11 областях України, повідомили у Повітряних силах.

У ніч на 12 лютого 2025 року ворог завдав удару балістичними ракетами Іскандер-М (зенітними керованими С-400) по Києву та Кривому Рогу. Зокрема здійснили шість пусків із Брянської обл. та один – із Криму.

Також ворог атакував 123-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та дронами-імітаторами інших типів із напрямків: Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, що у РФ.

Станом на 08.30 підтверджено збиття шести балістичних ракет Іскандер-М (ЗКР С-400) та 71-го ударного БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях.

40 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Унаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Дніпропетровщина (Кривий Ріг) , Сумщина, Полтавщина та Чернігівщина.

Сьогодні, 12 лютого, у Брюсселі пройде засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", у якому візьмуть участь український, британський та американський міністри оборони.

Уперше засідання очолює державний секретар з питань оборони Великої Британії Джон Гілі. Також участь бере новий міністр оборони США Піт Хегсет.

Про порядок денний засідання – в новині.

На Іграх Нескорених у Канаді українці у четвертий змагальний день здобули свої перші нагороди - в активі синьо-жовтої команди одразу шість медалей, три з яких золоті.

Найяскравішим моментом для українських вболівальників стали лижні перегони стоячи у класі IN01, де увесь п'єдестал пошани посіли саме наші атлети. Бронза у Валерія Одайника, срібло у Ярослава Шаркого, а золото здобув Володимир Марченко, який під час церемонії нагородження розгорнув прапор 244 Окремого батальйону Територіальної оборони.

Срібло у лижних перегонах сидячи виборов Віктор Дикий. Чемпіоном у класі IN04 став Анатолій Бирко. Ще одна медаль у збірної в гірськолижному спорті - срібло у Арсена Рябошапки.

Загалом у Канаді виступають 35 наших співвітчизників, які брали участь у російсько-українській війні. Україна - одна з 23 держав, представлених на Іграх Нескорених.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!