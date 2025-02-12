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ВР продовжила до 5 червня строк проходження повторного ВЛК для обмежено придатних

Підтримали документ 313 народних депутатів.

ВР продовжила до 5 червня строк проходження повторного ВЛК для обмежено придатних
Верховна Рада
Фото: з відкритих джерел

ВР продовжила до 5 червня строк проходження повторного ВЛК для обмежено придатних. Йдеться про законопроєкт щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист №12457. 

Про це повідомили народні депутати Ірина Геращенко та Ярослав Железняк. 

Підтримали документ 313 народних депутатів. 

Громадяни України віком від 25 до 60 років, які були визнані обмежено придатними до військової служби до набрання чинності цим Законом (крім осіб, визнаних в установленому порядку особами з інвалідністю), з дня набрання чинності цим Законом зобов’язані до 5 червня 2025 пройти ВЛК. Раніше був встановлений строк до 4 лютого. 

Обмежено придатні особи зобов’язані самостійно отримати направлення на проходження ВЛК без очікування повістки. Це можна зробити через ТЦК або через мобільний додаток Резерв +.

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