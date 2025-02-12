Сили спеціальних операцій (ССО) закликають українців долучатися до руху опору, повідомляє “Дзеркало тижня”.

Створено спеціальну платформу, де кожен охочий може долучитися до руху опору, заповнивши відповідну анкету на сайті opir.org.ua. Конфіденційність заявок гарантована.

Участь населення в русі опору посилить обороноздатність держави, надасть обороні України всенародного характеру.

Україна, яка переживає російську агресію, має пройти шлях Ізраїлю, ставши державою, готовою в будь-який момент відбити напад ворога. Усвідомлення і прийняття цієї реальності в найкоротші терміни всім населенням країни, а не лише військовими, дозволить накопичувати власну силу, яка стане основним чинником стримування ворога.

Йдеться про паралельні процеси: з одного боку – мобілізацію, з іншого – залучення до руху опору населення країни, включно з мешканцями тимчасово окупованих територій. Форми участі у захисті держави можуть бути різноманітними: від збору інформації на користь України в умовах окупації до підготовки кожного учасника руху опору до можливого відбиття атаки агресора.

Руху опору потрібні:

По-перше, жителі окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей, а також Криму. Україна є і бореться, і якщо ви з Україною в серці та готові допомогти рідній країні подолати агресію, ви можете долучитися до руху опору. Допомога можлива навіть ненасильницьким шляхом. Для цього потрібно зайти на сайт ССО ЗСУ opir.org.ua та заповнити повністю конфіденційну анкету.

По-друге, громадяни України, які зараз перебувають на неокупованій українській території.

Чому це важливо зараз?

Як би не складалися обставини, навіть якщо відбудеться тимчасове припинення активних бойових дій (ми не можемо ігнорувати міжнародний політичний контекст) Україна повинна постійно готувати своє населення до можливого опору. Уже зараз потрібно вживати конкретних дій, не очікуючи, поки агресор просунеться далі по нашій території. Це важливо для підтримки своєї країни та Збройних сил України.