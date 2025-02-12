Від російських атак постраждали 35 населених пунктів Херсонщини, поранені люди

Окупанти поцілили у ферму, підприємство, пошкодили будинки та авто.

Упродовж доби під російськими атаками опинилися 35 населених пунтів Херсонщини. Троє людей поранені.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Берислав, Білозерка, Бургунка, Велетенське, Веселе, Гаврилівка, Дніпровське, Дудчани, Зміївка, Іванівка, Інженерне, Качкарівка, Козацьке, Львове, Микільське, Миколаївка, Михайлівка, Наддніпрянське, Новотягинка, Ольгівка, Понятівка, Придніпровське, Садове, Токарівка, Тягинка, Софіївка, Станіслав, Милове, Новорайськ, Новоберислав, Червоний Маяк, Монастирське, Томина Балка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 7 приватних будинків.

Також окупанти поцілили по території фермерського господарства та промислового підприємства, понівечили приватні автомобілі.

Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією області знищили 3 "Shahed-131/136".