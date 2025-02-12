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Очільник ЦПД: "Ракети по Києву - це дипломатичні гойдалки Путіна"

Андрій Коваленко прокоментував ранкову атаку на столицю.

Очільник ЦПД: "Ракети по Києву - це дипломатичні гойдалки Путіна"
Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко
Фото: скриншот відео

Керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони Андрій Коваленко у своєму Telegram назвав балістичну атаку на Київ вранці 12 лютого "підготованими дипломатичними гойдалками з боку Путіна".

За словами посадовця, кожна публічна заява західних лідерів щодо "прогресу" у веденні перемовин про завершення війни супроводжується ракетними ударами з боку ворога. Російський диктатор підготував ресурси для таких акцій - накопичив засоби ураження, щоб "ось так вести будь-який діалог упродовж 2025 року". 

Коваленко додав, що в часи АТО та ООС такі ж дії відбувалися на Сході: методи дипломатії "тісно перепліталися з фронтом". 

"По Росії має летіти і буде летіти, без цього ніяк", - підсумував очільник ЦПД.

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