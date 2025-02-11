Латвія цього року поставить Україні 42 бронетранспортери Patria 6x6

Більшість з них будуть абсолютно нові.

Цього року Латвія планує передати Україні 42 бронетранспортери Patria 6x6, більшість з яких будуть абсолютно нові.

Про це повідомляє LSM.lv з посиланням на міністерство оборони країни.

Зазначається, що бронетранспортери вироблені у Латвії компанією SIA "Defence Partnership Latvia".

"Ми продовжуємо підтримувати Україну. Якщо дивитися на попередні роки, ми мали можливість надати підтримку з наших резервів. Але цього року ми вже бачимо, що нам потрібно інвестувати у фінансування і, по суті, також закуповувати зброю, яку ми також надаємо Україні", - сказав міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

Минулого року Латвія надала Україні військову підтримку на суму приблизно 100 мільйонів євро, що складає понад 0,25% ВВП. Така ж сума підтримки запланована на цей і наступний рік.