Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Елла Лібанова: «Дай боже, щоб третина емігрантів повернулася. Кожен місяць війни зменшує цю цифру»
Елла Лібанова: «Дай боже, щоб третина емігрантів повернулася. Кожен місяць війни зменшує цю цифру»
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
Wall Street Journal: з 2022 Україна була найбільшим одержувачем коштів від USAID
Wall Street Journal: з 2022 Україна була найбільшим одержувачем коштів від USAID
Фіцо ширить ненависть до українців і намагається позбутись української діаспори
Фіцо ширить ненависть до українців і намагається позбутись української діаспори
Жоден затриманий у справі про земельні махінації в Києві ще не вийшов під заставу, – НАБУ
Жоден затриманий у справі про земельні махінації в Києві ще не вийшов під заставу, – НАБУ
На Санторіні стався найпотужніший землетрус у "серії поштовхів"
На Санторіні стався найпотужніший землетрус у "серії поштовхів"
Росіяни жорстоко катували 73-річного громадянина США, який потрапив у полон в 2022 році
Росіяни жорстоко катували 73-річного громадянина США, який потрапив у полон в 2022 році
Колишню українську спортсменку заочно засудили до 12 років тюрми за пособництво армії окупантів
Колишню українську спортсменку заочно засудили до 12 років тюрми за пособництво армії окупантів
ГоловнаСуспільствоВійна

Латвія цього року поставить Україні 42 бронетранспортери Patria 6x6

Більшість з них будуть абсолютно нові.

Латвія цього року поставить Україні 42 бронетранспортери Patria 6x6
Бронетранспортер Patria
Фото: Patria

Цього року Латвія планує передати Україні 42 бронетранспортери Patria 6x6, більшість з яких будуть абсолютно нові.

Про це повідомляє LSM.lv з посиланням на міністерство оборони країни.

Зазначається, що бронетранспортери вироблені у Латвії компанією SIA "Defence Partnership Latvia".

"Ми продовжуємо підтримувати Україну. Якщо дивитися на попередні роки, ми мали можливість надати підтримку з наших резервів. Але цього року ми вже бачимо, що нам потрібно інвестувати у фінансування і, по суті, також закуповувати зброю, яку ми також надаємо Україні", - сказав міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Минулого року Латвія надала Україні військову підтримку на суму приблизно 100 мільйонів євро, що складає понад 0,25% ВВП. Така ж сума підтримки запланована на цей і наступний рік.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies