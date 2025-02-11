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​Інтерфакс-Україна: Сергій Наєв отримав бойове розпорядження відбути на посаду командира тактичної групи “Велика Новосілка”

Перед тим Наєв дав інтервʼю, в якому наголосив, що провал підготовки України до російського нападу у 2022-му році це відповідальність політичного керівництва країни.

​Інтерфакс-Україна: Сергій Наєв отримав бойове розпорядження відбути на посаду командира тактичної групи “Велика Новосілка”
Сергій Наєв
Фото: Міноборони

Екскомандувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв отримав бойове розпорядження відбути на посаду командира тактичної групи “Велика Новосілка”.

Про це повідомляє “Інтерфакс-Україна” з посиланням на власне джерело.

Також цю інформацію підтвердили джерела Цензор.Нет, повідомив журналіст Юрій Бутусов.

“Верховний головнокомандувач В. Зеленський бурхливо відреагував на сенсаційне інтервʼю генерала С. Наєва “Українській правді”, у якому Наєв наголосив, що провал підготовки України до нападу РФ у 2022-му році це повна відповідальність політичного керівництва країни та особисто президента. Також Наєв відмітив, що керівництво країни не повідомляло військовим інформацію про час нападу”, - написав Бутусов. 

Він наголосив, що за даними джерел керівництво ЗСУ отримало прямий наказ щодо цього призначення від Володимира Зеленського, щоб Наєв якомога швидше залишив Київ і не міг на фронті давати нові інтервʼю іншим медіа.

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Юрій Бутусов додав, що Наєв послався на неможливість негайного виконання цього розпорядження, оскільки посада командира тактичної групи позаштатна, це тимчасовий орган управління, і для  призначення на цю посаду потрібно мати штатну посаду у ЗСУ. 

“По статусу тактичними групами в ЗСУ командують полковники, призначення на цю посаду генерал-лейтенанта, колишнього командувача обʼєднаних  сил, тобто усієї армії, виглядає як очевидне пониження, тому мета прибрати Наєва з Київа на фронт за будь-яку ціну не викликає сумнівів”, - наголосив Бутусов.

  • 11 лютого минулого року глава держави звільнив Сергія Наєва з посади Командувача об'єднаних сил ЗСУ. На цей пост призначили Юрія Содоля.
  • Сергій Наєв заявив, що дізнався про своє звільнення із займаної посади із засобів масової інформації.
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