​В Укроборонпромі викрили злочинну групу, яка заволоділа понад 107 млн грн упродовж 2016-2019 років

Правоохоронці викрили п’ятьох осіб, які упродовж 2016-2019 років заволоділи коштами державних підприємств - учасників концерну "Укроборонпром" - на загальну суму понад 107,2 млн грн.

Про це повідомило Національне антикорупційне бюро.

За даними слідства, корупційна схема полягала у штучному залученні компанії-нерезидента для виконання посередницьких послуг у зовнішньоекономічних контрактах. Водночас фактично вся робота здійснювалася штатними співробітниками держпідприємства.

Протягом 2016-2019 років компанії-нерезиденту було сплачено понад 3,78 млн євро (еквівалент понад 107,2 млн грн) за нібито виконані роботи, які фактично не здійснювалися. Ці кошти проходили через рахунки фіктивних компаній та в подальшому розподілялися між учасниками злочинної групи.

Серед підозрюваних – колишні службові особи державних підприємств та бенефіціар приватної компанії. За даними СБУ, всі вони переховуються за кордоном.

Слідство триває. Встановлюються інші епізоди злочинної діяльності.