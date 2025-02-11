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​В Укроборонпромі викрили злочинну групу, яка заволоділа понад 107 млн грн упродовж 2016-2019 років

Серед підозрюваних – колишні службові особи державних підприємств та бенефіціар приватної компанії.

​В Укроборонпромі викрили злочинну групу, яка заволоділа понад 107 млн грн упродовж 2016-2019 років
Ілюстративне фото
Фото: ukroboronprom.com.ua

Правоохоронці викрили п’ятьох осіб, які упродовж 2016-2019 років заволоділи коштами державних підприємств - учасників концерну "Укроборонпром" - на загальну суму понад 107,2 млн грн.

Про це повідомило Національне антикорупційне бюро.

За даними слідства, корупційна схема полягала у штучному залученні компанії-нерезидента для виконання посередницьких послуг у зовнішньоекономічних контрактах. Водночас фактично вся робота здійснювалася штатними співробітниками держпідприємства.

Протягом 2016-2019 років компанії-нерезиденту було сплачено понад 3,78 млн євро (еквівалент понад 107,2 млн грн) за нібито виконані роботи, які фактично не здійснювалися. Ці кошти проходили через рахунки фіктивних компаній та в подальшому розподілялися між учасниками злочинної групи.

Серед підозрюваних – колишні службові особи державних підприємств та бенефіціар приватної компанії. За даними СБУ, всі вони переховуються за кордоном.

Слідство триває. Встановлюються інші епізоди злочинної діяльності. 

  • У листопаді минулого року шість посадовців дочірнього підприємства "Укроборонпрому" отримали вироки через розтрату грошей. Ще в 2014-2016 роках керівники та посадові особи ДП ДГЗІФ "Укрінмаш" спільно з представниками іноземної компанії, яка мала забезпечити укладення зовнішньоекономічних угод та їх виконання, організували безпідставне укладення угод із супроводу зовнішньоекономічних контрактів, складання завідомо неправдивих актів виконаних робіт та подальше незаконне перерахування коштів. У результаті державному підприємству завдано майже 3,5 млн грн шкоди – саме стільки коштів було незаконно перераховано на виконання вищевказаних угод.
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