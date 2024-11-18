Шість посадовців дочірнього підприємства "Укроборонпрому" отримали вироки через розтрату грошей

Йдеться про розтрату майже 3, 5 млн грн двох державних підприємств.

Сьогодні, 18 листопада, отримали вироки Вищого антикорупційного суду (ВАКС) шестеро посадовців дочірнього підприємства "Укроборонпрому" через розтрату майже 3,5 млн гривень двох державних підприємств.

Про це йдеться у повідомленні САП.

За вироком суду 6 осіб, серед яких колишні та чинні керівники і посадовці одного з державних підприємств, яке є структурним підрозділом ДК «Укроборонпром», а також посадових осіб іноземної компанії визнано винуватими у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України, залежно від ролі та участі кожного у вчиненні злочину.Їм призначили покрання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 8 років з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими повноваженнями.

Також суд конфіскував частину їхнього майна.

Разом з тим, суд звільнив осіб від відбування покарання за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, у звʼязку із закінченням строків давності.

Водночас колегія суддів ВАКС виправдала колишнього гендиректора «Укрінмаш» від звинувачень у службовому підроблені та розтраті майна, але визнала його винуватим у службовому підробленні. Йому призначено покарання у виді 2 років позбавлення волі, проте звільнено від покарання у зв'язку зі спливов строків давності.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів з дня його проголошення.

Деталі справи: