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На 10 років потрапила до в'язниці адміністраторка проросійських Telegram-каналів

Засуджена вихваляла військовослужбовців країни-агресорки та називала Росію "матушкой". 

На 10 років потрапила до в'язниці адміністраторка проросійських Telegram-каналів
Засуджена адміністраторка проросійських Telegram-каналів
Фото: Офіс генпрокурора

На 10 років потрапила до в'язниці адміністраторка проросійських Telegram-каналів.

Про це повідомили у Офісі генпрокурора.

"За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав громадянку винною у розповсюдженні матеріалів із закликами до вчинення дій, направлених на зміну меж території та державного кордону України, колабораційній діяльності, виготовленні та поширенні матеріалів, у яких міститься заперечення збройної агресії рф проти України (ч. 1 ст. 110, ч. 6 ст. 111-1 КК України, ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 КК України)", – йдеться у повідомленні. 

Прокурори довели, що через свою активну участь у чатах антиукраїнського спрямування харків’янка потрапила у поле зору спецслужб Росії. 

У січні 2023 їй запропонували стати адміністраторкою низки Telegram-каналів, які поширюють кремлівські наративи та публікують дописи, у яких виправдовується збройна агресія Росії. 

У постах, які вона розміщувала, стверджувалось, що начебто саме українські військові обстрілюють житлові будинки мирних мешканців. Засуджена писала про мрії щодо якнайшвидшого "освобождения" Харкова, ідентифікувала його як "русский город", вихваляла військовослужбовців країни-агресора та називала Росію "матушкой". 

Протиправний характер висловлювань засудженої підтверджено висновком семантико-лінгвістичної експертизи. На суд вона очікувала під вартою. В ході судового розгляду повністю жінка визнала вину. 

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