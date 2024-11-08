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СБУ затримала 30-річного "крота" росіян у волинському ТЦК

Агент ворога готував нову серію повітряних ударів Росії по Волині.

СБУ затримала 30-річного "крота" росіян у волинському ТЦК
Затримали ворожого агента на Волині
Фото: СБУ

У Волинській області затримали 30-річного агента Росії, який проходив службу у охороні місцевого ТЦК і наводив удари ворога на область.

Про це інформує СБУ.

"Військова контррозвідка Служби безпеки за сприяння командування Збройних сил України затримала російського агента, який готував нову серію повітряних ударів рф по Волині", – йдеться у повідомленні. 

Зрадником виявився 30-річний військовослужбовець, що проходив службу у підрозділі охорони місцевого ТЦК. Його дистанційно завербував кадровий співробітник російської воєнної розвідки. Зрадник потрапив у поле зору окупантів через своїх родичів у Росії, з якими підтримував контакт і поділяв антиукраїнські погляди.

СБУ викрила зрадника у лавах Волинського ТЦК
Фото: СБУ
СБУ викрила зрадника у лавах Волинського ТЦК

Чоловік намагався встановити і передати агресору місця базування підрозділів ЗСУ, Служби безпеки та Національної поліції. Щоб виконати це завдання агент на службовому авто об’їжджав місцевість під виглядом робочих поїздок та фіксував розташування військових об’єктів.

Також він намагався виявити радіолокаційні станції та зенітно-ракетні комплекси ЗСУ для здійснення ворожих обстрілів "в обхід" української ППО. Отриману інформацію агент направляв своєму російському куратору через анонімний чат у месенджері.

Переписка зрадника із ворогом
Фото: СБУ
Переписка зрадника із ворогом
Переписка зрадника із ворогом
Фото: СБУ
Переписка зрадника із ворогом

Військова контррозвідка СБУ викрила російського агента, задокументувала його злочини і затримала. Одночасно були проведені додаткові заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами його співпраці ворогом. 

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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